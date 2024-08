Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

Laupäeva öö on Eestis pilves selgimistega ning vihmahood levivad läänest itta. Tuul puhub valdavalt edelast ja läänest 2 kuni 8 meetrit sekundi ning õhutemperatuur on 13 kuni 19 kraadi.

Hommikul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning tuul puhub valdavalt edelast ja läänest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusooja on oodata 16 kuni 19 kraadi.

Pilves selgimistega on ka päev. Mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on ka äike. Pärastlõunal sajuhood harvenevad. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Termomeetrinäit tõuseb vahemikku 19 kuni 24 kraadi.

Õhtu on pilvi juba vähem, kuid kohati tuleb ikka hoovihma. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Sooja on õhtul veel 17 kuni 21 kraadi.

Nädal lõpeb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Sooja on pühapäeval 19 kuni 24 kraadi. Uus nädal algab aga heitlikuma ja jahedama ilmaga – pilvisus tiheneb, sajab hoovihma, on äikest ning sooja on keskmiselt vaid 20 kraadi. Kuid juba päeva teises pooles hakkab taevas vaikselt selginema. Nii on järgnevail päevil pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm peamiselt sajuta. Sooja on teisipäeval keskmiselt 21 ning kolmapäeval 22 kraadi.