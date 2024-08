Jurmala mopeediklubi avastab retrosõidukitel Saaremaad

Sel nädalavahetusel on Saaremaal seiklemas 40-liikmeline seltskond Jurmala mopeediklubist, kes kohapeal ilmselt märkamatuks ei jää, sest põristavad mööda saart ringi retromopeedidel.

Reedel oli Lätist Sõrve jõudnud seltskond, kes tuuritab mööda Saaremaad mopeedidel.

"Meie hinges on mopeedid ja me armastame nendega reisida ja mitte ainult Lätis. Esimest korda sõitsime Eestisse. Meil kõigil on kodus mitte ainult üks mopeed, vaid ikka mitu. Ikka kogu seeria – Riga 1, Riga 4, Riga 5, Delta ja ka ülejäänuid," rääkis Jurmala mopeediklubi eestvedaja Solvita Skure.

Retromopeedidel sõit teeb küll meele rõõmsaks, kuid ette tuli ka väikeseid probleeme – Andrei originaalvaruosadega kahekäiguline mopeed Riga 22 jättis ta teele, aga seda ainult üheks päevaks.

"Arvame, et sidur läks katki. Nüüd sõidame laagrisse ja seal hakkame parandama, varusidur on olemas. /.../ Tuttavad võtsid kaasa," ütles Andrei.

Loomulikult on seltskonnas kõik oma ala fännid. Salvisel on üle 40 mopeedi.

"Kollektsioon ja sõidame. Meie peres kõik sõidavad mopeedidega," kinnitas ta.

Seltskonna ühel vanemal Rigal on vanust 37 aastat ja aastas kimab Klavs sellega tuhatkond kilomeetrit.

"Amortisaatorid on, kõik on normaalne ja töötab. Maksimaalne kiirus oli 62 kilomeetrit tunnis," ütles ta.

Lätlaste põristamine jõudis ka Saaremaa politseinike kõrvu ja üks, millega naaberriigist tulijad polnud arvestanud, oli see, et Eestis ei tohi mopeedi kaasreisija olla alla 12-aastane.

"Meil on auto ja auto tuleb lapsele järele ja saame edasi sõita," ütles Solvita Skure.

Mopeedikiiks aitab Jurmala klubi liikmetel ka häid peresuhteid hoida. Pea pooled Saaremaal ringi põristajatest olid naised ja neil on oma privileeg.

"Kõik töötab väga hästi, mees tegi remondi ära," ütles Inese.

"Mopeedide remondiga meil tegelevad loomulikult mehed. Mina oskan ainult sõita," sõnas Skure.