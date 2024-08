Hamasi esindaja tõrjus Bideni optimismi Gaza relvarahu osas

Äärmusorganisatsiooni Hamas kõrge esindaja tõrjus USA president Joe Bideni optimismi Gaza relvarahu osas, väites, et vaherahukõnelustega pole veel kuhugi jõutud.

USA president Joe Biden väljendas läbirääkimiste tulemuste osas optimismi siis, kui läbirääkijad olid Kataris toimuvatest kõnelustest mitmepäevase pausi välja kuulutanud.

"Tund aega tagasi oli asi veel arutusel. Ma olen optimistlik, läbirääkimised pole kaugeltki läbi. Ainult veel mõned rasked küsimused ja ma olen kindel, et me jõuame eesmärgini," sõnas Biden.

Kumbki sõdiv pool ise relvarahu paistmas ei näe. Iisraeli teatel on see võimalik ainult siis, kui Hamas täielikult purustatud on. Hamasi teatel lepib organisatsioon ainult alalise rahuga ning ajutist relvarahu nemad kehtestama nõus ei ole.

Optimismi ei sisenda ka kõneluste ühe vahendaja, Egiptuse vaatenurk, kes rõhutas, et peab esmatähtsaks Palestiina riigi tunnustamise küsimust.

Egiptuse välisministriga kohtunud Prantsusmaa välisminister Stephane Sejourne ei olnud küll nii optimistlik kui Biden, ent väljendas siiski usku, et Egiptus suudab läbirääkimisi edasi viia.

Läbirääkimised peaksid jätkuma Katari pealinnas Dohas järgmisel nädalal.