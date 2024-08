Esmaspäeval taastub Tallinnas tavapärane trammiliiklus ehk trammid hakkavad sõitma viiel liinil.

Lasnamäele viib tramm endiselt ainult Suur-Paalasse, sest Lennujaama trammiliikluse taastumine sõltub Rail Balticu terminali ehitusest.

Kopli trammiliine asendas buss number 52, mis lõpetab sõitmise pärast trammide tavaliikluse käivitumist.

Järgmisel nädalal tuleb liinile ka kolm uut Poolas ehitatud trammi, mida siiani on olnud näha proovisõitudel.

Uutes trammides on võimalus kasutada ka laadijat.

"Kõigepealt ma arvan, et see lisavõimalus salongis saab siis kasutada laadijat – kas laadida telefoni või muud seadmed. See teeb ainult mugavamaks sõitu trammiga," sõnas trammijuht ja instruktor Jaroslav Žerlitsõn