Ukraina teatas, et tõrjus Venemaa raketi- ja droonirünnakud Kiievile

Ukraina väed teatasid, et nurjasid pühapäeval enne koitu Venemaa raketirünnaku pealinnale Kiievile, kus kaikusid õhuhäiresireenid. Ukraina presidendikantselei nõunik Mõhhailo Podoljak ütles aga, et Kurski sissetung paljastas segaduse Putini väejuhatuses.

Oluline pühapäeval, 18. augustil kell 09.17:

- Kiievis kõlasid plahvatused;

- Venemaa ründas liugpommiga Mõrnohradi linna;

- Ühendkuningriigi kaitseminister: Ukrainal on õigus end agressiooni eest kaitsta ka Venemaa territooriumil;

- Podoljak: Kurski sissetung paljastas segaduse Putini väejuhatuses;

- Ukraina parlament ei kaalu praegu mobilisatsiooniea langetamist.

Kiievis kõlasid plahvatused

Kiievis oli kohaliku aja järgi kella viie paiku hommikul kuulda plahvatusi, vahendas The Kyiv Independent.

Õhuvägi andis piirkonnas õhuhoiatuse Vene droonide ja rakettide ohu tõttu.

Ukraina väed teatasid hiljem, et nurjasid pühapäeval enne koitu Venemaa raketirünnaku Kiievile, kus kaikusid õhuhäiresireenid.

"See on kolmas ballistiliste rakettide rünnak pealinnale augustis, iga rünnaku vahele jääb selge kuuepäevane intervall," postitas Kiievi linna sõjaväeadministratsioon pärast varahommikust rünnakut Telegramis.

Samaaegselt raketirünnakuga märgati Kiievi peale suunduvaid droone, mis kõik hävitati teate kohaselt juba enne linna kohale jõudmist.

"Kõige tõenäolisemalt kasutati Põhja-Korea KN-23 tüüpi ballistilisi rakette," oletas Ukraina pealinna sõjaväeadministratsioon.

Venemaa ründas liugpommiga Mõrnohradi linna

Vene okupatsiooniväed jätkavad Ukraina rahumeelsete elanike terroriseerimist, laupäeval ründasid sissetungijad Donetski oblastis asuvat Mõrnohradi linna, vahendas portaal Unian oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Vadõm Filaškini sõnu.

Hilisõhtuse seisuga oli teada, et Venemaa rünnakus hukkus üks inimene, veel neli sai vigastada.

"Venelased hävitasid poolelioleva üheksakorruselise kortermaja, kahjustasid kuut kõrghoonet, apteeki, kino ja kaht kauplust," kirjutas Filaškin sotsiaalmeedias.

Samal ajal teatas Donetski oblastiprokuratuur, et esialgsetel andmetel ründas vaenlane linna liugpommiga FAB-500. Relv tabas mitmekorruselist maja.

"Rünnakus sai keset tänavat surma 78-aastane mees. Viga sai neli tsiviilisikut – kaks naist, 40- ja 56-aastane, ning kaks meest, 37- ja 69-aastane.

Ühendkuningriigi kaitseminister: Ukrainal on õigus end agressiooni eest kaitsta ka Venemaa territooriumil

Briti kaitseminister John Healey kirjutas ajalehes Sunday Express, et Ukrainal on õigus end kaitsta ka operatsiooniga Venemaa territooriumil Kurski oblastis.

"Pärast vaid kuut nädalat Suurbritannia kaitseministrina olen ma enam kui kunagi varem veendunud, et Ühendkuningriigi – ja Euroopa – kaitsmine saab alguse Ukrainast. Sest kui Putin Ukrainas edu saavutab, siis ta sellega ei peatu ja teised temasugused saavad julgust," kirjutas Healey.

"Seetõttu seisame oma vaprate Ukraina sõprade kõrval nii kaua kui vaja. Suurbritannia toetab Ukrainat ühtselt," jätkas ta.

"Ukraina vägede rünnak Venemaale viimastel päevadel – kaitseks edasiste Venemaa rünnakute eest Ukraina linnadele – on paljastanud Venemaa sõjaväe haavatavuse ja avaldab Putinile survet. Ütlen selgelt, et ÜRO põhikirja artikli 51 alusel on Ukrainal selge õigus end kaitsta Venemaa ebaseaduslike rünnakute eest," kirjutas minister.

"Eeldusel, et järgitakse rahvusvahelist õigust, ei välista see operatsioone Venemaa territooriumil," rõhutas ta.

Viidates Briti relvade kasutamisele Venemaal (Challenger 2 tanke märgati Kurski oblastis), kirjutas Healy: "Peaksime olema uhked, et Briti annetatud varustus on rindel olevate vaprate ukrainlaste käes, aidates neil kaitsta oma ja hoida Putinit eemal."

Podoljak: Kurski sissetung paljastas segaduse Putini väejuhatuses

Ukraina sissetung Venemaa Kurski oblastisse on paljastanud segaduse Vladimir Putini väejuhatuses, ütles Ukraina presidendikantselei nõunik Mõhhailo Podoljak laupäeval intervjuus The Independentile.

Podoljaki sõnul ei vääri Vene sõjavägi oma nime ning kehv side kindralite ja sõdurite vahel lahinguväljal avas Ukrainale nõrgad kohad rünnaku jaoks.

Nõunik lisas, et Ukraina relvajõudude sissetung Kurski piirkonda näitas ka Venemaa "väga nõrka kontrolli" oma piirialade üle, hoolimata Kremli väidetest, et tegemist on "tugevalt militariseeritud ühiskonnaga".

"Me hävitame propaganda kuvandit Venemaast kui ülimalt militariseeritud ühiskonnast, millel on tugev ühtekuuluvustunne. Nende relvajõudude maine ei vasta tegelikkusele. Operatsioon Kurskis näitas seda väga selgelt," ütles Podoljak.

Independenti andmeil teatasid Vene sõjablogijad Ukraina vägede koondumisest piiril invasioonile eelnenud päevadel, mis viitab sellele, et Moskva kõrged sõjaväelased olid sellest teadlikud.

Kuid nagu osutas Black Bird Groupi analüütik Emil Kastehelmi, oli selleks hetkeks Moskva jaoks juba "liiga hilja" reageerida, sest abivägede saabumiseks oleks kulunud vähemalt nädal.

Ta märkis, et peamine probleem on Vene vägede puudulik valmisolek juba Kurski oblastis. Kastehelmi sõnul on Kurski piirile paigutatud ajateenijad "vähem võimekad ja vähem koolitatud", lisades, et "neil ei olnud selles piirkonnas rasketehnikat ja vähem oli ka toetuselemente".

Ukraina parlament ei kaalu praegu mobilisatsiooniea langetamist

Ukraina ülemraada ei kaalu praegu mobilisatsiooniea edasist langetamist, vahendas portaal Unian laupäeval parlamendi spiikri Ruslan Stefantšuki sõnu intervjuus telekanalile Mõ-Ukraina.

Stefantšuk meenutas, et mobilisatsiooniiga on juba langetatud 25 aastani. Vestlused sel teemal jätkuvad tänaseni, kuid tegelikku arutelu vanusepiiri edasise langetamise üle pole olnud.

"Minu teada, vältides numbreid, räägib just tänane õige lähenemine mobilisatsioonibaasi moodustamisele sellest, et Ukrainal on olemas vajalik mobilisatsiooniressurss, mida saab kaitseministeeriumi õige juhtimise korral õigesti rakendada. Seetõttu terav küsimus mobilisatsiooniea langetamise kohta, vähemalt ülemraadas arutusel ei ole," rõhutas Stefantšuk.

Mõni päev tagasi sai teatavaks, et Volõõnia oblastis saadetakse sõjaväekohuslastele juba kutseid posti teel. Märgiti, et selline kutse loetakse nõuetekohaselt kättetoimetatuks ka siis, kui adressaat ei saanud seda mingil põhjusel kätte.

Samal ajal tegeleb Ukraina kaitseministeerium koos tervishoiuministeeriumiga sõjaväe arstlikku komisjoni suunamise elektrooniliste saatekirjade kasutuselevõtuga.