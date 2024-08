Uus nädal algab vihmaselt

Esmaspäeva öösel pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad saartelt alates üle maa kirde suunas. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Hommik on pilves ja mitmel pool sajab, Lõuna-Eestis on äikest ja kohati on sadu tugev. Puhub kagu- ja idatuul, Põhja-Eestis ja saartel läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tuul puhanguline. Õhusoe jääb vahemikku 14 kuni 18 kraadi.

Ka päeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, Lõuna- ja Ida-Eestis on sadu kohati tugev. Keskpäeval lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, äikesepilvede all ka tugevamalt. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Õhtune ilm on peamiselt sajuta. Puhub loode- ja läänetuul 2 kuni 10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on kuni 20 kraadi.

Teisipäev on tänu kõrgrõhuala mõjule sajuta, puhub mõõdukas läänekaare tuul ning öösel on sooja 7 kuni 13, rannikul kuni 17, päeval 19 kuni 23 kraadi.

Kolmapäeval püsib ilm Mandri-Eestis sajuta, kuid saartele võivad õhtuks jõuda vihmapilved. Öösel on sooja keskmiselt 12, päeval 23 kraadi.

Neljapäeva öösel levib vihmasadu saartelt üle maa itta ja vastu hommikut lääne poolt alates sadu lakkab, päeval sajab veel Ida-Eestis. Reede öö tuleb sajuta ja päeval võib kohati hoovihma sadada. Päeva keskmine õhusoe püsib 20 kraadi juures.