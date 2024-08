Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina väed liikusid Kurski rindel edasi. Vene allikad väitsid, et Ukraina hävitas kolmanda silla Kurski oblastis.

Oluline esmaspäeval, 19. augustil kell 5.50:

- ISW: Ukraina väed liikusid Kurski rindel edasi;

- Venemaa eitas kuuldusi pidada kõnelusi Ukrainaga energiataristu üle;

- Zelenski kutsus üles kiirendama sõjaliste abipakettide logistikat

ISW: Ukraina väed liikusid Kurski rindel edasi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina väed liikusid Kurski rindel edasi.

Ukraina väed jätkasid 18. augustil pealetungi kogu rindejoone ulatuses. 17. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid viitavad, et Ukraina väed on edasi liikunud Sudža lähistel. Sudža asub umbes 10 kilomeetri kaugusel piirist ja on praegu ukrainlaste täieliku kontrolli all.

Vene sõjablogija väitis veel 18. augustil, et Ukraina väed vallutasid Troitske (Korenevost lõunas) ning liiguvad Semenovka suunas ( Sudžast põhjas ja piirist umbes 24 kilomeetri kaugusel).

Vene allikad väitsid veel esmaspäeva varahommikul, et Ukraina hävitas kolmanda silla Kurski oblastis. Ukraina üksused juba on hävitanud kaks silda üle Seimi jõe, millega muutsid oluliselt keerulisemaks Vene relvajõudude liikumise piirkonnas.

Kokku ongi seal piirkonnas ainult kolm silda, Vene sõjablogijad on juba tunnistanud, et sildade hävitamine raskendab Vene üksuste transpordi korraldamist piirkonnas.

ISW kirjutab, et ka Pokrovski suunal jätkuvad ägedad lahingud ning väidetavalt vallutasid Vene väed mitu asulat. Venemaa kaitseministeerium väitis 18. augustil, et Vene väed vallutasid Svõrõdonivka (Pokrovskist idas). Vene sõjablogijad väitsid veel, et Vene väed liikusid edasi Žuravka ja Želanne lähistel (Pokrovskist kagus).

Venemaa eitas kuuldusi pidada kõnelusi Ukrainaga energiataristu üle

Venemaa välisministeerium eitas pühapäeval, et riik alustab Ukrainaga läbirääkimisi mõlema poole rünnakute lõpetamiseks energiataristu vastu, millest olid meedias levinud kuuldused, teatas väljaanne Kyiv Independent.

Venemaa välisministeeriumi andmetel ei ole osapoolte vahel mingeid sellealased kontakte olnud.

Ajaleht Washington Post kirjutas nädalavahetusel, et pooled kavatsevad alustada salajasi läbirääkimisi, kuid Ukraina hiljutine rünnak üle Venemaa piiri lõi plaanid sassi. Ajalehe informatsioon põhines läbirääkimiste kavatsusi tundvatel anonüümsetel ametlikel ja diplomaatilistel allikatel.

Washington Posti hinnangul oleks läbirääkimiste õnnestumine praktiliselt tähendanud osalist relvarahu. Läbirääkimised pidid toimuma Kataris asuvas Dohas.

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova väitel ei kukkunud läbirääkimiste plaanid läbi, sest algusest peale ei ole peetud otseseid ega kaudseid läbirääkimisi.

Zelenski kutsus üles kiirendama sõjaliste abipakettide logistikat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises rahvusvahelisi partnereid üles kiirendama väljakuulutatud sõjalise abi pakettide logistikat.

"Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi andis mulle just olukorras aru. Sõrskõi rääkis olukorrast Ida-Ukrainas, operatsioonist Kurski oblastis, vahetusfondist, meie vägede varustamisest ja meie reservide varustamisest ehk teemaks olid nii mürsud ja ka relvad. Kõikidel aladel teevad meie poisid suurepärast tööd," kiitis Zelenski.

Kuid presidendi sõnul peavad partnerid oma tarneid kiirendama.

"Me palume seda. Sõjal pole pühi ega puhkusi. Vajame lahendusi, vajame väljakuulutatud abipakettide õigeaegset logistikat. Eriti pöördun ma USA, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa poole," ütles Zelenski.

USA teatas eelmisel reedel uuest, 125 miljoni dollari suurusest sõjalise abi paketist Ukrainale. USA on toetanud alates 2022. aasta 24. veebruarist, mil Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu, Kiievit sõjaliselt rohkem kui 55 miljardi dollari ulatuses.