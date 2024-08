Melenchoni sõnul tuleks Macron ametist tagandada

Melenchon võrdles Macroni kuningas Louis XVI ja Ungari peaministri Viktor Orbaniga ning süüdistas teda "demokraatiavastase riigipöörde korraldamises". Melenchon väidab, et Macron tahab jätta võimu oma tsentristliku leeri kätte, vahendas The Times.

Melenchoni tagandamise ähvardust ei saa siiski tõsiselt võtta, kuna presidendi tagandamine pole Prantsusmaal kuigi tõenäoline. Vaatlejate hinnangul üritab Melenchon pigem Macronile survet avaldada, kuna Vasakpopulistlik allianss Uus Rahvarinne (NFP) võitis viimased valimised ja tõusis 193 kohaga parlamendi suurimaks rühmaks.

Samas enamuse saavutamiseks on vaja 289 kohta ning riiki tabas seetõttu võimuvaakum. Macron üritab nüüd takistada vasakpopulistide võimulesaamist ning lubas seetõttu varem, et ei nimeta uut peaministrit enne olümpiamängude lõppu. Olümpia sai aga 11. augustil läbi ja NFP ootab, et Macron määraks nende kandidaadi Lucie Castetsi peaministriks.

Macron on ka korduvates avalikes esinemistes nimetanud äärmuslikeks nii RN-i (Marine Le Peni kodupartei) kui LFI-d (Melenchoni partei), kutsudes pärast valimisi üles laiapõhjalisele valitsuskoalitsioonile, mis mõlemad välistaks.

Macron ise viibib praegu Vahemere ääres puhkusel. Elysee palee teatel alustab president sel reedel uue valitsuse moodustamiseks konsultatsioone. Allikate teatel tahab Macron luua koalitsiooni, mis koosneb mõõdukatest jõududest. Järgmine valitsus peab koostama ka 2025. aasta eelarve, mis oleks kooskõlas EL-i reeglitega.

Macroni liitlane Francois Bayrou tõi aga välja, et Prantsusmaal ei taha praegu keegi võtta valitsusvastutust, sest kõik poliitilised jõud mõtlevad juba järgmistele presidendivalimistele. Järgmised valimised toimuvad aga alles 2027. aastal.