Blinken: käes on parim ja võib-olla viimane võimalus päästa Gaza pantvangid

"See on otsustav hetk – tõenäoliselt parim, võib-olla viimane, võimalus pantvangid koju tuua, relvarahu saavutada ja suunata kõik kestva rahu ja julgeoleku teele," ütles Blinken enne kohtumist Iisraeli president Isaac Herzogiga esmaspäeval Tel Avivis.

Ajakirjanikega rääkides lisas Blinken, et USA president Joe Biden andis talle korralduse viia kokkulepe lõpule ja see tegelikult ka jõustada. "Aeg on see ära teha. On ka aeg veenduda, et keegi ei astu samme, mis võiksid seda protsessi rööpast välja viia," ütles ta.

Diplomaatiline surve on kasvanud seoses kartusega Iraani ja Hezbollah' võimalikust rünnakust Iisraeli vastu ning piirkondliku sõja puhkemise ohuga. "Me töötame selle nimel, et vältida eskalatsiooni, provokatsioone ja muid tegusid, mis võiksid takistada selle kokkuleppe saavutamist või kanda konflikti mujale," ütles ta.

See on Blinkeni üheksas visiit Lähis-Itta pärast seda, kui Hamas ründas 7. oktoobril vägivaldselt Iisraeli, mispeale Iisraeli kaitseväed alustasid massiivset sõjalist vastulööki, mille käigus on tapetud kümneid tuhandeid palestiinlasi.

Ta kohtub esmaspäeval Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga ja suundub järgnevatel päevadel Egiptusesse.

USA, Egiptuse ja Katari vahendajad kohtusid reedel ja laupäeval Dohas, et jõuda relvarahukokkuleppeni Iisraeli ja Hamasi vahel. Veel üks tippkohtumine on kavandatud toimuma Kairos kolmapäeval või neljapäeval, teatas Times of Israel.