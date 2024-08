Taani rännumees sõitis Narva jõudmiseks jalgrattal üle 1200 kilomeetri

Narva jõudis esmaspäeval Taani rännumees, matkajuht ja reisiblogija Claus Andersen. Selleks, et näha Euroopa Liidu ja Venemaa piirijõge, sõitis ta Taanis, Rootsis ja Eestis ratta seljas maha üle 1200 kilomeetri. Ida-Virumaa turismikorraldajad loodavad, et Anderseni reisimuljed meelitavad Kirde-Eestisse senisest rohkem taanlasi.

Eesti lastele on Lotte-lugudest tuttav rännumees Klaus. Taanlastelgi on olemas reisimees Claus – Claus Andersen. Sel nädalal on ta tegemas huviretke Ida-Virumaal. Oma jalgrattalembuse tõttu tuntakse Anderseni Biking Vikingina. Ka Eestisse saabus taanlane rattaga.

"Mulle meeldib aeglaselt kulgeda. Kui mul on kiire ja ma lendan, siis ma näen vaid suuri linnu. Rattaga sõites näed suuremate sihtpunktide vahel ka väikeseid kohti. Eile sõin kohvi ja kooki väikeses külakeses. See oli mõnus," rääkis ta.

Erinevaid reisimisviise harrastav Andersen hindab jalgrattasõitu hea füüsilise koormuse andjana.

"Mul on töö, kus ma viibin palju hotellides ja söön restoranides. Nii et rattaga sõit on hea viis vormis püsimiseks. Ma pole enam noor ja vaja on liigutada," sõnas ta.

Biking Viking on hea näide sellest, et ka aeglaselt kulgejad jätavad maakonna turismiettevõtetele oma positiivse finantsjälje, ütles end seiklusmaana turundava Ida-Virumaa turismijuht Kadri Jalonen.

"Me olemegi ju seiklusmaa ehk nemad peaks esmajoones siia tulema. Ja meie taanlane ööbis ju ka puhkemajutustes päris palju, mitte ainult kuskil järve ääres. Ja sõi ilusasti restoranides. Inimesed, kes on julged ja avastamishimulised, peakski siia tulema," rääkis Jalonen.

Tagasi Taani läheb Claus Andersen Narvast kolmapäeval, siis juba rongi ja lennukiga. Reisimuljetest on tal kavas kirjutada oma reisiblogis, kus on sissekandeid enam kui 40 riigist.