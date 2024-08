Blinkeni sõnul lubas Netanyahu saata meeskonna relvarahukõnelustele

"Peaminister Netanyahu lubas saata oma läbirääkijate meeskonna tagasi kas Dohasse või Egiptusesse, et proovida seda protsessi lõpule viia, kuid me ootame eelkõige Hamasi järel, et see ettepaneku taga oleks," ütles Blinken.

Blinken ütles enne seda, et käimasolevad läbirääkimised võivad olla viimane võimalus jõuda kokkuleppele sõja lõpetamiseks.

"Praegu on otsustav hetk, võib-olla parim, võib-olla viimane võimalus tuua pantvangid koju, saavutada relvarahu ja suunata kõik paremale, püsiva rahu ja turvalisuse teele," sõnas Blinken kohtumisel Iisraeli presidendi Isaac Herzogiga.

Netanyahu ütles esmaspäeval, et püüab äärmusrühmitusega Hamas sõlmitava relvarahulepingu esimeses etapis vabastada maksimaalse arvu Gazas hoitavaid pantvange.

"Tahaksin rõhutada püüdlusi vabastada maksimaalne arv elavaid pantvange juba tehingu esimeses etapis," ütles Netanyahu oma ametkonna vahendusel pärast kohtumist Blinkeniga.

USA välisminister on pärast Iisraeli ja Hamasi sõja puhkemist mullu oktoobris oma üheksandal visiidil regiooni.