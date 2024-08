Vananeva rahvastikuga Hiina tugevdab oma sotsiaalkindlustusfondi

Riiklik sotsiaalkindlustusfond reageerib tõhusalt elanikkonna vananemisele ja parandab eakate hoolekandesektori arendamise poliitilist mehhanismi, ütles fondi parteisekretär Ding Xuedong esmaspäeval kommunistliku partei ajalehes Study Times avaldatud kommentaarides.

Järgmise kümnendi jooksul läheb Hiinas pensionile ligikaudu 300 miljonit inimest, mis on peaaegu samaväärne kogu USA rahvastikuga. Euromonitori hinnangul elab 2040. aastaks Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas iga teine ​​üle 65-aastane inimene Hiinas.

2000. aastal asutatud fond on strateegiline reservfond sotsiaalkindlustusvajaduste katmiseks elanikkonna vananemise kõrghetkel ja aitab riigi sotsiaalkindlustussüsteemi püsti hoida, ütles Ding.

Hiina on juba jõudnud mõõdukasse vananemisfaasi, tõdes Ding ja lisas, et tõsine rahvastikus vananemine järgmisel kümnendil tähendab seda, et strateegilise reservfondi laiendamine ja tugevdamine on kiireloomuline vajadus ning sellega seotud raskused on enneolematud.

Hiina Teaduste Akadeemia hinnangul võib Hiina pensionisüsteemis 2035. aastaks raha otsa saada.

Ding ütles, et fond parandab ja laiendab pensionifondide investeeringuid, avaldab avalikkusele olulist finantsteavet ning teeb investeeringuid avatud ja läbipaistval viisil.

Tema sõnul on avalikustamise eesmärk stabiliseerida inimeste ootusi vanadushooldusele.

Fond suurendab investeeringuid kodumaisele kapitaliturule, suurendades pikaajalisi aktsiainvesteeringuid riigi majanduse ja inimeste toimetulekuga seotud strateegilistesse ja põhivaldkondadesse, lubas fondi juht.

Suurendatakse ka investeeringuid teadus- ja tehnoloogiainnovatsiooni ning kvaliteetsesse tootlikkusse, mis on valitsuse peamised prioriteedid, ütles Ding.