Kolmapäeva õhtul jõuab Eestisse jälle vihm

Kolmapäeva öö on Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Kohati tekib udu. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 8, läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommik on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub kagutuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Ennelõuna on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Pärastlõunal läheb lääne ja lõuna poolt alates pilvisemaks ning kohati sajab hoovihma. Puhub kagutuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 24 kraadi.

Õhtu on pilves selgimistega. Vihmapilved liiguvad Edela-Eestist kirde suunas. Kohati on tugevat sadu ja äikest. Puhub kagutuul, saartel lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Neljapäev ja reede on mitmel pool sajuhoogudega ja tuulised. Öösiti on sooja 10 kuni 17, päevasel ajal 19 kuni 22 kraadi. Laupäev ja pühapäev tulevad praeguse prognoosi järgi kuivad ja suviselt soojad: päevamaksimumid tõusevad laupäeval jõudsalt 25 kraadini, pühapäeval ka üle selle.