Sel aastal võib taevas mitu korda superkuud näha

Need, kellele meeldib pimedam aeg ja eriti öö, võivad veel kolmapäeva öösel nautida harukordset hetke, mil taevas on superkuu. Kui tavaliselt on Kuu 384 000 kilomeetri kaugusel Maast, siis nüüd on too paarikümne tuhande kilomeetri võrra lähemal.

Selle aasta esimene superkuu oli möödunud ööl näha ka Euroopas, kuid esimesed kuu järele õhkajad said oma võimaluse nii Lõuna-Koreas kui ka Venezuelas.

"Täna on tore päev tähistamiseks ja paluda Kuult meile küllust. Kes veel, kui mitte meie, venezuelalased, kes vajavad head energiat oma riigile, et taas tõusta pärast kõiki neid raskuseid, mis meid viimasel ajal on tabanud?" rääkis Caracase elanik Luisa Nieto.

Öölatern on praegu Maale tavapärasest lähemal ning kuna tegemist on täiskuuga, siis on sel nimetus superkuu. Veelgi omapärasemaks muudab kogu nähtuse veel asjaolu, et seekord on see sinine superkuu. Terminiga tähistatakse seda, kui ühes kalendrikuus on täiskuud näha kaks korda. NASA andmeil võib sinine superkuu olla näha isegi kuni 20 aasta tagant, kuid regulaarsem aeg on iga paari-kolme aasta järel.

Kui seekord 16 protsenti eredamat superkuud näha ei õnnestunud, siis ei tasu muretseda, sest Kuu peaks sel aastal Maale lähemal särama veel kolm korda.