Venemaa pealinna tabas ööl vastu kolmapäeva droonirünnak ning Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et õhutõrje tulistas alla ligi 10 drooni, vahendas Ukrainska Pravda.

Oluline kolmapäeval, 21. augustil kell 5.50:

- Droonid ründasid Moskvat;

- ISW: Ukraina teeb Venemaa pinnal "väheseid edusamme";

- Vene merejalaväebrigaad kandis Kurski oblastis raskeid kaotusi;

Droonid ründasid Moskvat

Venemaa pealinna tabas ööl vastu kolmapäeva droonirünnak ning Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et õhutõrje tulistas alla ligi 10 drooni, vahendas Ukrainska Pravda.

"See on üks suurimaid katseid rünnata Moskvat droonidega," ütles Sobjanin.

Sobjanin ütles varem, et purustustest ega inimohvritest teateid pole.

ISW: Ukraina teeb Venemaa pinnal "väheseid edusamme"

Ukraina vägede operatsioon Venemaa Kurski oblastis jätkub ja USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) hinnangul teeb Ukraina Venemaa pinnal "väheseid edusamme", vahendas teisipäeval portaal Unian.

Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi ütles teisipäeval, et kaitsevägi on Kurski oblastis edenenud 28-35 kilomeetrit. Kuid USA mõttekoda märgib, et kuigi Ukraina teeb endiselt edusamme, ei hõiva ta Venemaa territooriumi sama kiiresti kui varem.

ISW kinnitas 19. augustil tehtud geolokatsiooni kaardi abil, et Ukraina väed viibisid Višnjovkas, umbes 14 kilomeetri kaugusel piirist.

Üks Kremliga seotud Vene sõjablogija väitis, et Ukraina väed tungisid edasi ka Russkoje Poretšnojes (Sudžast kirdes ja 17 kilomeetri kaugusel piirist) ja Agronomi lähedal, mis asub Sudžast idas.

Mõned Vene sõjablogijad väidavad veel, et Ukraina väed on muutunud aktiivseks lõunarindel asuva Zaporižžja lähistel. Neid kuuldusi pole veel ametlikult kinnitatud. Võimalik, et Vene blogijate seas levib Kurski pealetungi tõttu paanika, mis omakorda soodustab valeinformatsiooni levikut.

Vene merejalaväebrigaad kandis Kurski oblastis raskeid kaotusi

Vene okupandid 810. üksikust kaardiväe merejalaväebrigaadist kandsid Kurski oblastis märkimisväärseid kaotusi, vahendas portaal Unian teisipäeval Telegrami kanalit Severnõi, mis on seotud Venemaa samanimelise väekoondisega.

Nende andmeil sai suur hulk sõjaväelasi surma ja haavata Kurski oblasti Korenevski rajoonis Kautšuki küla lähedal.

USA jätkab Ukraina juhtidega Kurski operatsiooni eesmärkide arutelu

"Kuulsite president (Volodõmõr) Zelenskid ütlemas, et see loob puhvertsooni, seega jätkame arutelu, et saada rohkem teavet nende eesmärkide kohta," Pentagoni pressiesindaja Patrick Ryder.

"Meie fookus on jätkuvalt sellel, et aidata Ukrainal olla vaba ja suveräänne riik, mis suudab tulevikus Venemaa agressiooni heidutada," rääkis Ryder.

Küsimusele, kas USA kaalub piirangute tühistamist löökidele Venemaa vastu, vastas Ryder, et poliitika kauglöökide osas pole muutunud.