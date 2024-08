Iisrael teatas kuue pantvangi surnukeha leidmisest Gaza tunnelist

Iisraeli kaitsevägi teatas teisipäeval, et tõi pärast lahingut Palestiina võitlejatega Gaza sektori lõunaosas Khan Yunises tunnelist välja kuue pantvangi surnukehad.

Leitud ohvrid olid Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Yoram Metzger, Nadav Popplewell, juba varem surnuks kuulutatud Chaim Perry ja Avraham Munder, kelle Gaza lähedal asuv Nir Ozi kibuts teatas tema surmast teisipäeval.

Nende perekondi teavitati pärast luureandmete analüüsi, märkis sõjavägi, lisades hiljem, et surnukehad leiti esmaspäeva õhtul tunnelist.

"Operatsiooni ajal leidsid väed umbes 10 meetri sügavuse šahti, mis viis maa-aluse tunnelini, kust leiti pantvangide surnukehad," teatasid sõjaväelased.

Iisraeli ametnikud ütlesid varem, et osa pantvangidest, kelle laibad teisipäeval leiti, surid Iisraeli sõjaliste operatsioonide ajal Gaza lõunaosas.

Kaitseväe pressiesindaja kontradmiral Daniel Hagari ütles teisipäevaõhtuses avalduses, et need kuus hukkusid ajal, mil Iisraeli väed Khan Yunises tegutsesid.

Hagari ütles, et täpseid asjaolusid uuritakse ja järeldustest teavitatakse "perekondi ja avalikkust".

Vabaühendus Pantvangide ja Kadunud Perede Foorum märkis oma avalduses, et pantvangide surnukehade kättesaamine lõpetab nende perede teadmatuse ja "annab mõrvatuile igavese puhkuse".

Foorum kutsus Iisraeli valitsust tagama, et ka ülejäänud pantvangid läbirääkimiste tulemusena tagastatakse.

"Iisraeli valitsus peab vahendajate abiga tegema kõik endast oleneva, et praegu arutusel olev (relvarahu) kokkulepe lõpule viia," märkis ühendus.

USA välisminister Antony Blinken ütles varem, et Iisrael nõustus eelmisel nädalal USA poolt tehtud vaherahu ettepanekuga, kuid Hamas lükkas selle tagasi. Hamas leidis, et Washington andis Iisraeli nõudmistele liigselt järele ja see ei sobi enam neile.

Nende nõudmiste hulka kuulub kontrolli säilitamine strateegilise Philadelphi koridori üle, mis kulgeb piki Gaza ja Egiptuse piiri.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu seadis seetõttu vaherahu sõlmimise kahtluse alla. Ta ütles, et Iisrael nõuab piirkonna üle kontrolli säilitamist ja lisas, et pole vaherahu leppe sõlmimises kindel.

Netanyahu ütles, et Iisrael ei lahku mingil juhul Philadelphi koridorist ja Netzarimist. Pantvangide lähedased süüdistasid samas Netanyahut rahuläbirääkimiste torpedeerimises.