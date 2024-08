Hoolimata poliitilistest riskidest kerkib Dresdeni Taiwani firma kiibitehas

Ida-Saksamaal asuv Dresden saab suure kiibitehase, 10 miljardi euro suuruse projekti peamine partner on TSMC. Taiwani tehnoloogiahiiglane TSMC on maailma suurim kiibitootja ning Saksamaa süvendab majandussidemeid iseseisva saareriigiga.

Kiibitehase tähtsust rõhutab asjaolu, et nurgakivi tseremoonial osalesid ka Saksamaa kantsler Olaf Scholz ning Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

Vaatlejad samas hoiatavad, et Saksamaa ja Taiwani partnerlus kriitilise tähtsusega tehnoloogia tootmisel võib Hiinat ärritada.

Hiina peab Taiwani saart enda mässuliseks provintsiks ja kritiseerib järjepidevalt neid riike, mis süvendavad sidemeid Taipeiga. Õli valab veel tulle USA, mis üritab piirata kõrgtehnoloogiliste kiipide eksporti Hiinasse.

Saksamaa muretseb nüüd, et geopoliitilised pinged võivad kahjustada riigi ärihuve. Montaigne'i mõttekoja rahvusvaheliste uuringute juht Mathieu Duchatel tõi välja, et Saksamaa üritas näidata, et Dresdeni kiibitehas on kõigest äriprojekt.

Politico toob samas välja, et projekti juures on tunda ka geopoliitika lõhna. Saksamaa ja Saksimaa ministrid käisid varem Taiwanil ja esinesid seal laiema avalikkuse ees. Dresdeni tehnikaülikool ja TSMC käivitasid ka üliõpilasvahetuse programmi.

TSMC loodab, et Dresdeni tehase kaudu luuakse Saksamaal umbes kaks tuhat hästi tasustatud töökohta. TSMC-le kuulub tehases 70 protsendiline osalus, ülejäänud 30 protsenti kuulub Euroopa firmadele. Saksamaa valitsus toetas projekti viie miljardi euroga. Riigiabi kiitis heaks ka Euroopa Komisjon, tehas peaks alustama tootmist 2027. aastal.