Venemaal vahistatud Leedu kodanik ei ole õigusabi palunud

Leedu välisministeerium kinnitas, et Leedu kodanik, Aleksandr Poliakov, on Venemaal vahistatud spionaažisüüdistuste alusel, kuid ta pole palunud õigusabi.

"Kinnitame, et välisministeerium on teadlik Leedu Vabariigi kodaniku kinnipidamisest Venemaa Föderatsioonis. Isik pole palunud õigusabi," teatas ministeerium kolmapäeval BNS-ile, lisades, et Leedu peakonsulaat Kaliningradis edastas teabe vahistatud Leedu kodaniku kohta politseiosakonnale.

Venemaa sõltumatu uudisteportaal Mediazona teatas esmaspäeval, et Kaliningradi elanik, keda peetakse Leedu kodanikuks, on vahistatud spionaažisüüdistuste alusel, vahendas Leedu Rahvusringhääling.

Kaliningradi regionaalne kohus andis juunis loa Poliakovi vahistamiseks ning tema kaebus lükati juuli alguses apellatsioonikohtu poolt tagasi.

Juhtumi kohta pole täiendavaid üksikasju teada, kuna sellised juhtumid on tavaliselt salastatud.

Üks Poliakovi endine klassikaaslane kinnitas Mediazonale, et mees oli Leedust Kaliningradi kolinud. Teine tunnistaja ütles, et Poliakovi naisele kuulus Kaliningradis mööblikauplus.