Kuleba: Rooma statuudi ratifitseerimine on Ukrainale suur samm EL-i liikumisel

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba usub, et Ukraina on teinud olulise sammu Euroopa Liiduga ühinemise suunas, ratifitseerides Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi.

"Ukraina on saanud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 125. liikmeks," kuulutas Kuleba. "See on olnud pikk teekond täis väljakutseid, müüte ja hirme. Ükski neist pole osutunud tõeks ja täna oleme lõpuks kohal."

"Selle sammuga näitab Ukraina oma vankumatut pühendumust rahvusvahelise õigluse tugevdamisele," ütles Kuleba X-is.

Kuleba rõhutas ka, et Ukraina on tõhusalt teinud koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, et tagada täielik vastutus Venemaa julmuste eest, mis on toime pandud Venemaa agressiooni ajal. "See töö muutub nüüd veelgi tõhusamaks. Rooma statuudi ratifitseerimisega astus Ukraina ka teise olulise sammu EL-iga ühinemise suunas," lõpetas välisminister.

Kohustus ratifitseerida Rooma statuut on sätestatud EL-i ja Ukraina assotsiatsioonilepingus. Statuudi ratifitseerimine on ka kõigi EL-i liikmesriikide nõue.

21. augustil toetas Ukraina parlament Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi ratifitseerimist.

Ukraina allkirjastas Rooma statuudi 2000. aastal, kuid pole seda seni ratifitseerinud, kuigi 2015. aastal tunnistas Rahvusliku Julgeoleku ja Kaitsenõukogu otsus ratifitseerimise vajadust.