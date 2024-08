Lähipäevad on sajuhoogudega ja tuulised

Eesti ilm on paar päeva sajuhoogudega ja võrdlemisi tuuline, ka võib olla äikest.

Neljapäeva öösel liiguvad vihmapilved Lääne- ja Lõuna-Eestist ida-kirde suunas. Sadu on kohati tugev, on äikest. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse ja läände ning ulatub 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrini sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Hommikul sajab mitmel pool vihma. Sadu on kohati tugev, on äikest. Puhub edela- ja lääne, Ida-Eestis kagutuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati tugev, Ida-Eestis püsib äikeseoht. Pärastlõunal Lääne-Eestis pilved ja sadu hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Õhtul on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Reede on mitmel pool sajuhoogudega. Öösel on sooja 10 kuni 17, päeval 16 kuni 21 kraadi.

Nädalavahetusel läheb ilm kuivemaks ja soojemaks. Öine õhutemperatuur on 10 kraadist 18 kraadini, laupäev toob sooja 19 kuni 24, pühapäev 22 kuni 28 kraadi.

Esmaspäeval jõuavad Eestisse taas hoovihmapilved. Õhumass hakkab päeval jahenema.