Oluline neljapäeval, 22. augustil kell 5.50:

- Ukraina andis järjekordse löögi Vene lennuväljale;

- Zelenski sõnul keskendutakse Pokrovski suunale;

- Venemaa jätkab Hersoni ründamist.

Ukraina andis järjekordse löögi Vene lennuväljale

Venemaal Volgogradi oblastis asuv lennuväli sattus Ukraina droonirünnaku alla ning seal toimus vähemalt 12 plahvatust.

Meedia teatel ründasid droonid Oktjabrski asula lähistel asuvat lennuvälja. Sündmuspaigal tehtud videotest on näha suurt põlengut, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainian attack drones mounted a large strike into Russia tonight, with multiple explosions, smoke and flames seen rising from Oktyabrskoye Airfield in Volgograd Oblast.



Volgogradi oblast asub Venemaa edelaosas. Viimastel kuudel on Venemaa piirides asuvatele energiarajatistele ja lennuväljadele suunatud droonirünnakute sagedus sagenenud.

Zelenski sõnul keskendutakse Pokrovski suunale

President Volodõmõr Zelenski rääkis, et praegu keskendutakse Pokrovski suunale ja operatsioon Kurski oblastis jätkub.

"Ukraina relvajõudude ülemjuhatajalt Oleksandr Sõrskõilt on tulnud mitmeid teateid. Eesliini kuumad kohad on ennekõike Pokrovski suund ehk Donetski oblast. Me mõistame vaenlase käike ja kavatsusi ning tugevdame end. Oleme kontrollinud mürskude tarnimist. See on praegu väga oluline, et meie partnerid täidaksid oma kohustusi iga paketi ja kõigi meie lepingute osas," sõnas Zelenski.

Seoses operatsiooniga Kurski oblastis märkis president: "Meie lahingutegevus jätkub, astutakse edasisi samme. Me kontrollime teatud piirkondi."

Ukrinformile teadaolevalt toimus päeva algusest rindel 54 lahingut. Kaitsevägi tõrjus Pokrovski sektoris 11 rünnakut ja lahingutegevus jätkus neljas kohas.

Venemaa jätkab Hersoni ründamist

Hersoni linnas sai päeva jooksul Vene armee drooni- ja raketirünnakutes surma üks ja vigastada 11 inimest, teatas kohaliku sõjaväevalitsuse juht Roman Mrotško.

"Vene okupatsioonivägede rünnakutes sai 84-aastane naine plahvatuse tagajärjel raskelt vigastada ja suri hiljem. Haavatute hulgas on kaheksa meest, kellest kõige vanem on 74-aastane. Vigastatud kolmest naisest on vanim 72-aastane," täpsustati aruandes.

Mrotško sõnul rünnati kõige ägedamalt Dniprovski linnaosa.

Ukrinform teatas varem, et venelased ründasid varem päeval Hersoni oblastis droonilt tsiviilautot, kus said vigastada 57-aastane mees ja 54-aastane naine.