Kennedy võib Trumpi toetamise korral saada vastutasuks koha valitsuses

Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump ütles, et kui sõltumatu kandidaat Robert F. Kennedy jr liigub tema selja taha, siis võib ta anda talle koha USA valitsuses.

Hiljuti ütles Kennedy asepresidendikandidaat Nicole Shanahan, et USA ühe kuulsaima poliitilise dünastia järeltulija võib liikuda Trumpi selja taha, et takistada nii Kamala Harrisel valimisi võitmast.

Kennedy annab reedel Arizona osariigis ka pressikonverentsi. Siis peaks selguma, kas ta jätkab sõltumatu kandidaadina või avaldab hoopis toetust Trumpile. Arvamust jõudis juba avaldada ka Trump ning ütles, et talle see toetus meeldiks, vahendas The Telegraph.

Telekanal CNN uuris Trumpilt, kas ta võib Kennedyle anda koha USA valitsuses, kui vabariiklased peaksid novembris võitma presidendivalimised.

"Tõenäoliselt teeksin seda, kui midagi sellist juhtuks," vastas Trump.

Kennedy on USA-s tuntud oma progressiivsete ideede poolest. Trumpi sõnul tunneb ta aga Kennedyt pikka aega ning eeldab, et tema ametisse määramine ei peaks tekitama vabariiklaste ridades rahulolematust.

Trump rääkis veel, et ka miljardär Elon Musk võib liituda tema administratsiooniga. Juba varem kirjutas USA meedia, et Trump kaalub Muski võtmist oma poliitikanõunikuks, kui ta valimised võidab.

Musk ise kinnitas täielikku toetust Trumpile pärast seda, kui vabariiklaste presidendikandidaat sai Pennsylvania osariigis valimiskampaania üritusel aset leidnud tulistamises haavata. Meedias levivad veel väited, et Trumpi võidu korral võib USA valitsusega liituda ka ärimees Vivek Ramaswamy.