Tori vald loodab pooleli jäänud Sindi raekoja uuendamisega jätkata sügisel

Sindi raekoja hoonet renoveerimine algas 2023. aasta märtsis. Ehitus pidi kestma aasta aega ja maksma 2,2 miljonit eurot. Möödunud aasta lõpus aga ehitaja pankrotistus ja renoveerimine jäi pooleli.

Tori vallavanem Lauri Luur rääkis ERR-ile, et ehitaja jõudis ära teha peaaegu kogu fassaadi. "Sees on tehtud mingis osas krohvitöid, pahteldamist ja kaabeldust. Aga no sinna see ta siis jäi ja vallavalitsus peale seda pankrotilugu on erandkorras siis ära päästnud hullemast, ehk kevadel hakkas vesi sisse voolama ja aknaid polnud osaliselt ees, siis panime kõik aknad ette ja tegime ära välised sademetrassid," ütles ta. "Selles mõttes hoone karp on kinni ja päästetud, aga tegelikult sisuliselt pool või natuke isegi üle poole tööst on ikkagi tegemata."

Luur rääkis, et pärast ehitaja pankrotti kuulutas vald välja uue hanke, kuid selle hind tuli loodetust märksa kõrgem. Vald oli hankes märkinud renoveerimise maksumuseks 1,2 miljonit eurot, kuid uus parim pakkumine oli ligi kaks miljonit eurot.

Et renoveerimise kulusid väiksemaks saada, küsib vald toetust nii riigi tugiteenuste keskuselt kui ka muinsuskaitseametilt. Samuti soovib vald kokkuhoiuks esialgu jätta välja arendamata raekoja väliala.

Vältimaks toetuste saamise ja väliala ehitamata jätmisega seonduvaid võimalikke juriidilisi vaidlusi, on vald otsustanud kahe miljoni euro suuruse pakkumise teinud ettevõttega lepingut mitte sõlmida.

Vallavanema sõnul tahab vald hanketingimusi korrigeerida ja seejärel kuulutada välja täiesti uue hanke.

"Kuna see läks kallimaks, siis me nägime, et me päris selliselt ikkagi lepingusse minna ei saa," ütles Luur. "Me peame natukene hankedokumenti, lähteülesannet korrigeerima, et teeme ta veidi lihtsamaks eelkõige väliosas. Ja siis proovime uuesti hankida ja selle hankimise aeg on siis siis nüüd juba augustis."

Vallavanem avaldas lootust, et sügisel on ehitaja olemas ja saab töödega pihta hakata.

Luur ütleb, et pooleli olev Sindi raekoda võib vajada veel 1,6 miljonit eurot. Seni tehtud tööd aga on maksma läinud juba umbes 1,2 miljonit eurot. Seega võib Sindi raekoja renoveerimine kokku maksma minna ligi 2,8 miljonit eurot. See on esialgsest pakkumisest ehk pankrotti läinud ehitaja tehtud pakkumisest 600 000 eurot rohkem.