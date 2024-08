Blackrocki huvi ESG vastu väheneb üha kiiremas tempos

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA suurim varahaldusfirma BlackRock tunneb üha vähem huvi ESG ehk jätkusuutliku ettevõtluse vastu ning viimasel aktsionäride koosolekul lükkas Blackrock pea kõik uued välja käidud ESG-meetmed tagasi.

ESG- meetmed on keskkonnategurid (environment), sotsiaalsed tegurid (social) ja juhtimisalased tegurid (governance). Need meetmed peaksid siis tegema ettevõtte jätkusuutlikumaks, mille raames võtab firma suurema vastutuse keskkonna, töötajate ja ühiskonna ees.

2021. aastal ajas Blackrock veel aktiivselt ESG-poliitikat, see huvi näib nüüd olevat lahtunud. Kui 2021. aastal kiitis Blackrock heaks 47 protsenti ettepanekutest, mis olid seotud ESG-ga, siis 2024. aastal küündis see vaid nelja protsendini.

Toetuse vähenemine tuleneb sellest, et ESG-ga seotud meetmed tekitavad üha rohkem poliitilisi küsimusi. Konservatiivid süüdistavad Blackrocki ja teisi suuri varahaldureid, et nad viivad ESG abil ellu woke-poliitikat. Samas kliimaaktivistid leiavad, et päris elus ei võta ärihaid heitkoguste vähendamist kuigi tõsiselt.

Siiski juhtimisalased tegurid (Governance) pole nii suurt kriitikat pälvinud. Pigem leidis Blackrock, et just keskkonna- ja sotsiaalküsimusi puudutavad ettepanekud ei teeni firma klientide huve. Blackrocki tippjuht Joud Abdel Majeid ütles, et paljud sellised ettepanekud tegid firmale liiga palju ettekirjutusi.

Keskkonnakaitsjad samas väljendasid pettumust, et Blackrock kaotab huvi keskkonnaga seotud küsimuste vastu.

"See tekitab pettumust, nende inimeste seas, kes investeerivad selle fondidesse ja soovivad kaitsta oma tulevikku kliimamuutuste eest," ütles huvirühma Reclaim Finance esindaja Lara Cuvelier.

BlackRock on maailma suurim varahaldusfirma, ettevõtte haldab ligi 10 triljoni dollari suurust vara.