Botswanast leiti üks maailma suuremaid teemante

Teemant leiti Botswana kirdeosas asuvast Karowe teemandikaevandusest, ütles Lucara Diamond Corp. avalduses.

"Oleme selle erakordse 2492-karaadise teemandi leidmisest vaimustuses," ütles Lucara president ja peadirektor William Lamb.

See on üks suuremaid lihvimata teemante, mis kunagi leitud ning see tuvastati firma Mega Diamond Recovery röntgentehnoloogiat kasutades.

Neljapäeval tuleb teemanti vaatama Botswana president Mokgweetsi Masisi.

Botswana on üks maailma suuremaid teemanditootjaid ning teemandid ongi riigi peamine tuluallikas.

Seni oli suurim Botswanast leitud teemant 1758-karaadine vääriskivi, mille kaevas välja samuti Lucara ja millele pandi nimeks Sewelo.

Karaatides on kõigi aegade suurim teemant 1905. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigist leitud 3016,75-karaadine Cullinani teemant..