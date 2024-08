Soome siseminister jääb lapse haiguse tõttu aasta lõpuni ametist kõrvale

"Lapse raske haigestumise tõttu astun siseministri ametist kõrvale kuni aasta lõpuni," kinnitas Rantanen pressikonverentsil. "Sellele ametikohale on võimalik leida asendaja, kuid ema rolli ei saa keegi teine täita," põhjendas ta oma otsust.

Rantanen lahkub ametist neljaks kuuks, alates septembri algusest kuni detsembri lõpuni. Ministri vahetus on ajutisest loomust hoolimata ametlik. Uus minister nimetatakse ametisse septembri alguses.

Rantanen on varem avalikult rääkinud oma igapäevaelust raske puudega tütre hooldajana. "Ma armastan oma ametit, kuid ma armastan oma last veelgi rohkem," lausus ta.

Lulu Rannele langeb aasta lõpuks kahekordne vastutus. Põlissoomlaste esimees ja Soome rahandusminister Riikka Purra usub, et Ranne suudab täita nii siseministri kui ka transpordi- ja kommunikatsiooniministri ülesandeid. "See nõuab palju lisatööd. Ta on valmis pingutama ja ma tean, et tal on selleks jõudu," kirjeldas Purra tulevat sügist.

Keskusta (Soome Keskerakond) esimees Antti Kaikkonen kritiseerib Põlissoomlaste otsust ühendada raske siseministri amet juba olemasoleva transpordi- ja kommunikatsiooniministri ametiga.

Kaikkonen ütles Soome Rahvusringhäälingule, et Rantaneni otsus ametist ajutiselt pereasjade tõttu loobuda on väga mõistetav, kuid parteis peaks veel kord kaaluma, kas kahe ameti ühendamine ühe inimese kanda on parim lahendus. "Seda peaks veel kaaluma," sõnas ta.

Kuna nelja kuu pikkune periood on Purra sõnul üsna lühike, on oluline, et asendaja tunneks ja mõistaks valitsuse protsesse ja töökorraldust. "Sellise ajaperioodi puhul ei oleks olnud mõistlik määrata ametisse uut ministrit, vaid võtta keegi meie enda ministrite seast," põhjendas Purra Lulu Ranne valikut.

"Samal ajal ootan Soome parimat siseministrit Mari Rantaneni jaanuaris tagasi," ütles Purra.