Sajuhood jätkuvad

Reede öösel on Eesti idatiib pilvine ja sajab hoovihma. Lääne-Eestis on pilvi hõredamalt ja suuremat sadu ei tule. Tuul puhub edelast ja läänest ning on sisemaal nõrk, rannikul ulatub kuni 9, puhanguti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul on Ida-Eesti pilvine ja vihmahoogudega, lääne pool on ka selgemat taevast ja on vaid üksikute sajuhoogude võimalus. Edelatuul on sisemaal nõrk, rannikul ulatub 5 kuni 8, iiliti 11 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 18 kraadi.

Päeval vaheldub selgem taevas pilvelaamadega, mis toovad vihmahooge, Ida-Eestis võib ka äikest olla. Puhub edelatuul 3 kuni 9, iiliti 12, saartel ja läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhusooja 17 kuni 22 kraadi.

Õhtul on saartel pilvine ja sajab vihma, hoovihma võib ka Virumaa idaserva tulla. Suuremal osal Mandri-Eestist on sajus lühike paus. Edela- ja lõunatuul on tugev, puhanguid sisemaal 12, saartel ja mandri läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhusooja on 15 kuni 20 kraadi.

Ööl vastu laupäeva liigub üle sajuvöönd. Päeval pilverünkadest enam suuremat sadu ei tule. Sooja 20 kraadi ümber, aga edelatuul on tugev.

Pühapäev tuleb selge ja jaheda ööga, päev päikeseline ja palav.

Esmaspäev toob mõne vihmahoo ja värskema õhumassi. Teisipäevast alates on lootus kuivemale perioodile. Sooja tuleb ka lisaks.