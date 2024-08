Hiina tööstuspoliitika võib vallandada globaalse kaubandussõja

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kommunistlik partei tahab Hiina majandusele elu sisse puhuda ning seetõttu pööras peasekretär Xi Jinping pilgu riigi tööstussektori poole. Hiina suurendab nüüd tootmist ja maailmas võib rulluda lahti suur kaubandussõda.

Hiina majanduse kiire kasvamise ajastu on möödas ja riik seisab nüüd silmitsi kaugeleulatuvate struktuursete probleemidega. Hiina suurendab nüüd riigis tootmistegevust.

See võib aga vallandada globaalse kaubandussõja, viited on selle kohta juba olemas. Näiteks Euroopa Liit kavatseb kehtestada Hiina elektrisõidukitele tollimaksud. USA tõstab tariife Hiina terasele ja alumiiniumile. Türgi samas juba kehtestas Hiina elektrisõidukitele tollimaksud.

Mitmed riigid on alustanud veel Hiina kaupade uurimist, et selgitada välja, kas Hiina tootmisahel toetub ebaõiglasele subsideerimisele. India uurib Hiina keemiatööstust, Vietnam aga Hiina tuulikuid.

Peking samas suurendab investeeringuid tootmissektorisse, eeldades, et see ei too kaasa rahvusvahelist tagasilööki. Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Hiina majandus seisab nüüd ristteel- kas minna vanaviisi edasi või teha seal hoopis struktuurilisi muudatusi.

Mõned analüütikud tõid välja, et Hiina peaks vähendama sõltuvust tootmissektorist ning selle asemel edendama riigisisest tarbimist. See muudaks Hiina majanduse USA-ga sarnaseks, kuid sellel on oma hind-struktuurilised muudatused.

Kompartei peasekretär Xi Jinping ei taha seda hinda maksta ja Peking pumpab nüüd tootmissektorisse miljardeid dollareid. Hiina kavatseb vanades tööstusharudes jätkata domineerimist, samal ajal ihudes hammast ka uute tööstusharude peale.

Selline strateegia tekitab aga uusi geopoliitlisi pingeid. Kevadel tegi visiidi Hiinasse ka USA rahandusminister Janet Yellen, jutuks tuli siis maailma suuruselt teise majanduse tööstussektoris toimuv ületootmine.

Peking samas leiab, et tugev tööstus tagab Hiina stabiilsuse, kuna pinged arenenud maailmaga kasvavad. Olulist rolli mängib veel ka ideoloogia, kuna Xi Jinping ei toeta USA stiilis riigisisest tarbimist. Ta peab sellist eluviisi raiskamiseks ning leiab, et see teeb inimesed laisaks.

Seega, Hiina jätkab ekspordi peale panustamist, et luua nii riigis juurde uusi töökohti. Selle tulemusel võivad oma tööst ilma jääda Brasiilia terasetöölised, Euroopa keemiainsenerid ning USA päikesepaneelide tootjad võivad pankrotti mina.