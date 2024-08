Macron teeb katse lahendada Prantsusmaa poliitiline ummikseis

Viimased Prantsusmaa parlamendivalimised andsid alamkoja, kus ühelgi parteil pole selget enamust ning riik on nüüd poliitilises ummikus. President Emmanuel Macron üritab nüüd olukorda lahendada ja alustab uue valitsuse loomiseks konsultatsioone.

Prantsusmaa on elanud ligi kuus nädalat ilma uue valitsuseta, Macron samas üritab kokku panna mõõdukatest jõududest koosnevat koalitsiooni. Sellise koalitsiooni kokkupanemine saab olema aga keeruline.

Viimaste valimiste järel tõusis 193 kohaga parlamendi suurimaks rühmaks vasakpopulistlik allianss Uus Rahvarinne (NFP). Macroni tsentristidel on 164 kohta ja Marine Le Peni juhitud parempopulistidel on 143 kohta.

Enamuse saavutamiseks on vaja aga 289 kohta ning riiki tabas seetõttu võimuvaakum. Macron üritab aga kaitsta oma majandusreforme ning tahab tagada, et poliitilise spektri äärmusesse kuuluvad poliitikud ei pääseks Prantsusmaal riigitüüri juurde.

Macron on nimetanud äärmuslikeks nii RN-i (Marine Le Peni partei) kui LFI-d (Jean-Luc Melenchoni partei). Mõlemad parteid lubasid ka valimiskampaania ajal, et tühistavad Macroni pensionireformi.

Valimised võitnud NFP esitas juba Lucie Castetsi peaministrikandidaadiks ning NFP ootab nüüd, et president määraks nende kandidaadi ka valitsusjuhiks. See aga tähendaks, et valitsusse hakkaks kuuluma Melenchoni juhitud partei, mis omakorda ei sobi Macronile.

"Küsimus pole nimes. Küsimus on selles, milline enamus võib alamkojas tekkida," ütles hiljuti Macron.

Samas pole olemas kindlat kuupäeva, mil uus valitsus peab ametisse astuma ning kuni uue valitsuse ametisse nimetamiseni jätkab peaministrina Gabriel Attali. Asjade käiguga pole rahul Melenchon, kes nõudis hiljuti lausa Macroni tagandamist, vahendas The Times.

Melenchoni üleskutse lõi seejärel vasakpoolsete leeri kiilu ja Macron loodab, et vasakpoolsete parteide habras liit variseb kokku. Macron võib seetõttu uue valitsuse ametisse määramisega viivitada.

Reedel saab Macron siiski kokku NFP liidritega, esmaspäeval kohtub ta Elysee palees Eric Ciotti ja Le Peniga. Ciotti on vabariiklaste liider, kuid sõlmis valimiste eel liidu parempopulistidega. Seetõttu leiavad paljud vabariiklased, et Ciotti ei sobi enam traditsioonilist parempoolset parteid juhtima.