Taliban keelas naistel võõraste meeste poole vaatamise

Ajaleht The Telegraph tutvus islamiorganisatsiooni Taliban poolt välja antud uue dokumendiga, mis reguleerib Afganistani inimeste igapäevaelu. Taliban kehtestas karmid reeglid ning täiskasvanud naised ei tohi enam võõraste meeste poole vaadata, naised ei tohi avalikkuses ka enam laulda.

Dokument on ligi 100-leheküljeline ning sisaldab radikaalseid ja šokeerivaid korraldusi. Täiskasvanud naised ei tohi enam vaadata võõraste meeste poole. Samuti ei tohi naised ka oma kodus valjul häälega rääkida, kuna nende hääl võib nii kostuda tänavale, vahendas The Telegraph.

Taliban nõuab, et Afganistani naised peavad avalikus kohas katma kogu keha. Nad ei tohi avalikus ruumis laulda ning koraani lugeda.

Taliban teatas, et naised, kes ei järgi uusi reegleid, saadetakse vanglasse.

Taliban valitses esimest korda Afganistanis aastatel 1996-2001. Seejärel võtsid USA väed Talibani võimult maha, kuid islamiorganisatsioon jätkas tegevust põranda all ning alates 2021. aastast on riigis taas võim islamistide käes.

Endine riigiametnik Zainab ütles, et riigis on võimul radikaalsed inimesed, kes keelduvad tunnustamast naiste olemasolu.

Taliban on paljude lääneriikide kriitika all, kuid selle tegevust naiste õiguste piiramisel, muuhulgas näiteks naistele kõrghariduse keelamist on kritiseerinud ka mõned moslemiriigid ja islamivaimulikud.

Taliban ise väitis varem, et on oma eelmisest valitsemisajast muutunud, kuid kehtestab aina karmimaid reegleid. Korraldusi antakse juba taksojuhtidele, kes ei tohi enam ilma hidžaabita naisi sõidutada. Takso peale saavad naised ainult siis, kui nendega on kaasas täiskasvanud meessoost saatja.

Zainab oli üks paljudest naistest, pidi töölt ära minema, kui Taliban taas võimu haaras.

"Nad arreteerivad tänavatel naisi ja tõmbavad neid taksodest välja, kui neil pole meessoost saatjaid. Nad viivad meid tagasi kiviaega, ühiskond pole enam normaalne," ütles Zainab.