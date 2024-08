Saksa valitsus üritab päästa raskustesse sattunud legendaarset laevatehast

Laevatehas asub Alam-Saksi liidumaal asuvas Papenburgi linnas ning neljapäeval kohtus ettevõtte töönõukoguga ka kantsler Olaf Scholz. Tehas on oma 229- aastase ajaloo rängimas kriisis ning kantsler lubas ettevõtte päästa.

Firma sõlmis mitmed tehingud juba enne pandeemia puhkemist. Pandeemiast tingitud tarnehäirete tõttu kerkisid aga toormehinnad lakke, seda aga varem sõlmitud lepingutes arvesse ei võetud. Firma ei suuda nüüd tellimusi täita ja vajab juurde 2,7 miljardit eurot.

Berliin paneb nüüd kokku päästepaketti ning selle raames võivad föderaalvalitsus ja Alam-Saksi liidumaa saada ettevõttes ajutise osaluse. Scholz tõi välja, et selle plaaniga järgitakse 2020. aasta tegevust, kui valitsus omandas 20-protsendilise osaluse Lufthansas. Kaks aastat hiljem müüs valitsus selle osaluse maha.

Scholz siiski hoiatas, et selle kokkuleppe peavad veel heaks kiitma Saksamaa parlament ja ka Euroopa Komisjon, vahendas Financial Times.

Euroopa laevatehased suudavad endiselt rahvusvahelisel turul domineerida. Ka suured USA laevafirmad tellivad kruiisilaevu peamiselt Saksamaalt ja Itaaliast. Euroopa laevatehaseid toetab tugev tarneahel, kuna piirkonnas toodetakse veel ka laevade jaoks vajalikku sisustust.

Samas laevatehaste kliendid maksavad tihti lõviosa hinnast alles pärast laevade kohaletoimetamist. Sellised ettevõtted nagu Meyer Werft peavad tihti ehituskulude katmiseks võtma laene.

Alam-Saksi liidumaa peaminister Stephan Weil ütles, et Meyer Werfti ootab ees siiski helge tulevik, viidates, et firma on saanud 11 miljardi euro ulatuses tellimusi. Hiljuti tellis Disney neli suurt kruiisilaeva.

Ettevõtte kokkuvarisemine oleks suur löök ka Alam-Saksi liidumaa majandusele. Ligi 18 000 inimese sissetulek sõltub otseselt või kaudselt laevatehasest.

Laevatehasel on side ka Eestiga, seal on ehitatud Estonia ja Meloodia.