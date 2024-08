Piltuudis: Islandil hakkas jälle purskama vulkaan

Islandi edelaosas Reykjanese poolsaarel hakkas neljapäeval purskama vulkaan, tegemist on kuuenda sellise juhtumiga piirkonnas alates detsembrist, teatasid võimud.

Tegemist on kuuenda vulkaanipurskega piirkonnas alates detsembrist. Eelmist vulkaanipurset, mis kestis üle kolme nädala, nähti sealsamas kaks kuud tagasi.

Islandi meedia teatel evakueeriti purske tõttu lähedalasuv Grindavíki asula, kuid ebaselgeks jäi seal viibinud inimeste arv.

Vulkanoloogid on jõudnud järeldusele, et tõenäoliselt on piirkonnas alanud aktiivsuse uus ajajärk.