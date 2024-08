Brüsselis levib kriitika: Euroopa Komisjonist on kujunemas meestekomisjon

Brüsselis on kuulda üha enam kriitikat Euroopa Komisjoni kujuneva koosseisu osas, kuna liikmesriigid esitavad järjepanu meessoost kandidaate. Seda hoolimata Ursula von der Leyeni palvest valitsustele, et nad esitaksid igast riigist ühe mehe ja ühe naise, et ta saaks koostada soolise tasakaaluga 26-liikmelise meeskonna.

Praeguseks on riigid esitanud von der Leyeni järgmise volinike kolleegiumi ametikohtadele 16 meest.

Võrreldes meestega on esitatud vaid viis naist (kaasa arvatud von der Leyen ise) — või kuus, kui arvestada ka Hispaania tõenäolist kandidaati Teresa Riberat, keda pole veel ametlikult nimetatud.

Neljapäeval muutus olukord veelgi, kui Rumeenia kinnitas oma kandidaadiks Victor Negrescu ja Luksemburg esitas Christophe Hanseni. Kui Taani ja Itaalia, nagu eeldatakse, nimetavad samuti mehed, oleks tõenäoline, et kaks kolmandikku EL-i 27 volinikust on meessoost.

Iiri peaminister Simon Harris on von der Leyenile varem meelde tuletanud, et EL-i lepingute kohaselt on nad kohustatud Brüsselisse esitama vaid ühe kandidaadi. Ainus tõeline mõjutusvahend, mis von der Leyenil vastuseks jääb, on volinikele määratavad portfellid. Kuid mehi on liiga palju, et kõikidele nõrgad portfellid anda.

Samas võib sooline tasakaal siiski muutuda. Kogu 27-liikmeline volinike kolleegium peab saama Euroopa Parlamendi heakskiidu üheainsa hääletusega pärast seda, kui kõik volinikud, välja arvatud von der Leyen, on selle sügise jooksul saadikute ees aru andnud, mis tõstab tõenäosust, et mõned meeskandidaadid praagitakse välja.

EL-i ametnikud loodavad, et uus komisjon saab alustada tööd novembriks.

"Arvan, et see on tõeliselt halb uudis ja ma arvan, et liikmesriigid peaksid tõesti tegema seda, mida Ursula von der Leyen neilt palus, ehk esitama kaks nime," ütles Hispaania parlamendiliige ja naiste õiguste ning soolise võrdõiguslikkuse komitee esinaine Lina Galvez Politicole.

Parlamendi sisereeglid näevad konkreetselt ette, et volinike kandidaatide hindamisel peaksid saadikud erilist tähelepanu pöörama soolisele tasakaalule.

Kas see tähendab, et parlament hakkab meeskandidaate tagasi lükkama, et olukorda tasakaalustada? "See on väga keeruline," ütles Galvez, kutsudes selle asemel komisjoni, parlamenti ja kodanikuühiskonda üles avaldama liikmesriikidele rohkem survet.

"Nõrkadel meeskandidaatidel saab Euroopa Parlamendis raske olema ja paljud neist lükatakse tõenäoliselt tagasi, et saada sooliselt tasakaalustatud volinike kolleegium," ennustas Austria sotsiaaldemokraatide parlamendiliige Andreas Schieder.

Saksamaa Euroopa minister ja roheliste poliitik Anna Lührmann lõi samuti häirekella, kutsudes von der Leyenit üles tegutsema. "Uus komisjon ei tohi muutuda meestekomisjoniks," ütles ta Politicole. "Naiste ja meeste võrdne esindatus on ajakohane. Von der Leyen peab nüüd selle eest seisma!"

Euroopa Naiste Lobis töötav poliitika- ja kampaaniaametnik Jeromine Andolfatto ütles, et naiskandidaatide nappus on vastuolus EL-i õiguslike kohustustega soolise võrdõiguslikkuse tagamisel. "Kui sul pole volinike kolleegiumi, mis esindab ühiskonda, siis kuidas saab tagada, et poliitikakujundamine oleks esinduslik?" mõtiskles Andolfatto.