Vormsi volikogu vahetas välja vallavanema

Vallavanem Jõgevat umbusaldati Vormsi volikogus hääletega neli poolt ja üks vastu. Kaks saadikut puudus. Umbusaldajaid oli nii võimul oleva valimisliidu Avatud Vormsi ridadest kui ka opositsioonist.

Umbusaldamise poolt hääletanud Avatud Vormsi liige Jaak Kaabel ütles, et volikogu ja vallavanema vahel oli seoses uue üldplaneeringu koostamisega kuude pikkune ummikseis.

"Vormsi valla arengukava näeb ette väga erinevaid eesmärke ja keskkonnakaitse on ka üks neist, mis on ka oluline. Kuid üldplaneeringu puhul võib öelda, et see oli peamises fookuses ja teised eesmärgid, sealhulgas püsielanikkonna säilitamine ja kasvatamine Vormsi saarel, ei olnud sellist tähelepanu saanud," lausus Kaabel.

Jõgevast sai Vormsi vallavanem konkursi teel ja kohalikel valimistel ta ise Vormsil ei kandideerinud. Jõgeva sõnul ei saa ta võtta umbusaldajate süüdistusi tõsiselt, sest üldplaneeringu koostamine on alles pooleli.

"Sellistes tingimustes, kus kogukonnas on vaja jõuda kokkuleppele, kus väga erinevad huvid ja väärtused peavad kokku saama, võibki olla väga keeruline. Tõenäoliselt on neid, kelle jaoks on raske usaldada protsessi ja raske usaldada seda, et see kokkulepe ühel hetkel ka sünnib," ütles Jõgeva.

Seltskond vormsilasi andis volikogule üle 138 allkirja Maris Jõgeva toetuseks. Vormsil oli 1. jaanuari seisuga kokku 454 elanikku.

"Leidsime, et need põhjendused on alusetud ja otsitud, mida umbusaldusavalduses on välja toodud. Vallavanem on käitunud väga demokraatlikult ja mitte valinud pooli," lausus üks toetusallkirjade kogujatest, Madli Paulus.

Volikogu valis kohe ka uue Vormsi vallavanema, kelleks on Triin Lepp. Ühtlasi otsustas volikogu tõsta uue vallavanema töötasu 2600 eurolt 3500 eurole kuus.