Laupäev tuleb peamiselt sajuta, õhusooja on üle 20 kraadi

Öö vastu laupäeva tuleb pilves selgimistega ja vihmahoogudega ning kohati võib olla äikest. Tuul puhub edelast ja lõunast 5 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 18 kraadi.

Hommikuks pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul on endiselt üpris tugev, puhudes valdavalt edelast 4 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 14 kuni 20 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub valdavalt edelatuul 5 kuni 13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Õhtu tuleb sajuta ja enamjaolt selge taevaga. Tuul nõrgeneb, puhudes 3 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on kuni 20 kraadi.

Nädala kõige ilusam ilm on pühapäeval. Öö ja enamik päevast tuleb sajuta, öösel on sooja 9 kuni 15, rannikul kuni 19, päeval 22 kuni 28 kraadi. Õhtul küll sajab Lääne-Eestis hoovihma ja on äikest.

Esmaspäeva öösel on sajuhooge Ida-Eestis ja püsib ka äikeseoht, hommikuks taevas selgineb ja päev on sajuta. Öösel on sooja keskmiselt 13, päeval 22 kraadi.

Teisipäeval on saju tõenäosus veelgi väiksem ja õhusoe püsib sarnane esmaspäevaga. Kolmapäeva öö tuleb pisut jahedam, päeval on aga taas kuni 24 kraadi sooja ja ilm on sajuta.