AP: Robert F. Kennedy teatas, et toetab Trumpi

Sõltumatu presidendikandidaat Robert F. Kennedy jr ütles reedel, et toetab USA presidendivalimistel vabariiklaste kandidaati Donald Trumpi, teatas uudisteagentuur AP.

Kennedy teatas oma toetusest Trumpile reedel Pennsylvanias ning ütles, et peatab oma kampaania. "Ma ei usu enam, et mul on võimalik valimisi võita," lausus ta.

Kennedy asepresidendikandidaat Nicole Shanahan on varem öelnud, et USA ühe kuulsaima poliitilise dünastia järeltulija võib liikuda Trumpi selja taha, et takistada nii demokraatide kandidaadil Kamala Harrisel valimisi võitmast.

Trump ütles sel nädalal, et kui Kennedy liigub tema selja taha, siis võib ta anda talle koha USA valitsuses.