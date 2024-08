Kandideerimisest loobunud Kennedy teatas Trumpi selja taha asumisest

Kennedy teatas oma toetusest Trumpile reedel Pennsylvanias ning ütles, et peatab oma kampaania.

"Südames ei usu ma enam, et mul on selle järeleandmatu, süstemaatilise tsensuuri ja meediakontrolli tingimustes realistlik tee valimisvõiduni," lausus ta.

Kennedy ei suutnud oma kampaania vastu huvi üles ehitada ja tema kampaania seisis silmitsi ka takistustega osariigi hääletustele kvalifitseerumisel. Lisaks tabasid teda mitmed väiksemad skandaalid, mis tema kandideerimist piirasid, vahendas The Wall Street Journal.

Selgitades oma otsust Trumpi toetada, ütles Kennedy, et põhimõtted, mis veensid teda Demokraatlikust Parteist lahkuma ja sõltumatuna kandideerima, viisid ta nüüd endise presidendi juurde tagasi. Kennedy sõnul ajendas teda selleks ka muu hulgas sõnavabaduse kaitsmine, mida ta näeb, et Trump teeb.

Vahetult pärast oma teadet ühines Kennedy Trumpi kampaaniaüritusega, kus tuhandetepealine rahvahulk skandeeris "Bobby". Pärast seda, kui Trump tutvustas Kennedyt oma toetajatele kui "tagasihoidlikku inimest", ütles Trump, et on tema üle uhke. "Oleme mõlemad siin selle nimel, et teha seda, mis on riigi jaoks õige," ütles ta.

Küsitlused näitavad, et Kennedy loobumine aitab tõenäoliselt Trumpi, pakkudes häid uudiseid kandidaadile, kellel on olnud raskusi Harrise saavutatud momentumiga.

Varasemates kommetaarides andis Kennedy mõista, et Trump oli palunud värvata teda oma administratsiooni. Ta ütles, et üritas Harrisega kohtuda ja naine keeldus.

Reedel ütles Kennedy, et püüab oma nime konkurentsis osalevates osariikides hääletussedelilt eemaldada, kuid jätab selle teistele, lubades valijatel end tagasi tuua sinises või punases osariigis, kus ta tulemust ei mõjuta.

"Ausas süsteemis, ma usun, et oleksin valimised võitnud," ütles Kennedy.

Algselt kandideeris Kennedy eelmisel aastal demokraadina Bideni vastu, öeldes, et soovib "lõpetada riigi ja korporatiivse võimu korrumpeerunud ühinemise, mis ähvardab praegu Ameerikas kehtestada uut tüüpi korporatiivset feodalismi".

Kui see ei õnnestunud, otsustas ta kandideerida sõltumatu kandidaadina.

Siis näitasid üleriigilised küsitlused tema toetuseks kohati isegi üle 10 protsendi. Wall Street Journali riiklikus küsitluses, mis avaldati juuli lõpus pärast Harrise kandideerimisotsust, oli Kennedy toetus neli protsenti. Veel juulikuus oli tema toetus seitse protsenti.

Kennedy on ka tuntud vandenõuteooriate levitamise poolest ning oma tõendamata väidete poolest vaktsiinide kohta. Hiljuti tabas teda veel skandaal, kui ta tunnistas, et jättis aastal 2014. surnud karupoja Central Parki, mis oli tema sõnul mõeldud naljana.

Kennedy asepresidendikandidaat Nicole Shanahan on varem öelnud, et USA ühe kuulsaima poliitilise dünastia järeltulija võib liikuda Trumpi selja taha, et takistada nii demokraatide kandidaadil Kamala Harrisel valimisi võitmast.

Trump ütles sel nädalal, et kui Kennedy liigub tema selja taha, siis võib ta anda talle koha USA valitsuses.