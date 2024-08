Ukraina Kultuurikeskus on saatnud Ukrainasse ligi 100 autot

Ukraina Kultuurikeskuse juures seisid laupäeval rivis autod, mida ootab ees reis Ukrainasse. Peagi teele minevasse konvoisse kuulub 10 autot, millest üheksa on olemas ja ühe jaoks kogutakse raha, ütles kultuurikeskuse juhataja Bogdan Ljutjuk.

Ljutjuki sõnul inimesed ja organisatsioonid küll annetavad, kuid enam mitte nii suure õhinaga kui 2022. aastal.

"Me ei saa võrrelda aastaga 2022 – see on ikkagi kümneid kordi vähem. Aga ikkagi peaks rõhutama, et on hästi palju tublisid inimesi üle maailma, kes toetavad ja ei väsi toetamast. Abi liigub nii meil kui ka teistel organisatsioonidel," rääkis Ljutjuk.

Kokku on kultuurikeskus saatnud Ukrainasse 98 autot. Teele minevas konvois on kõige väiksem sõiduauto Citroën ja kõige suurem kaheksatonnine veok, mis on mõeldud laskemoona veoks.

Masinaid ei osteta huupi, vaid kõik on tellitud sõjaväeosade poolt ja lähevad pärast remonti ja ümberehitamist rindejoonele. Viimane lihv antakse autodele Ukrainas, sest nii on odavam.

"Ettevalmistused, värvimised, kõik suured hooldused ja remondid tehakse Ukrainas ja selle arvelt me saame tegelikult praktiliselt kaks autot osta. Eestis remont ja hooldus maksaks sama palju kui auto ise tegelikult," rääkis Ljutjuk.

Abikäsi ootab Ukraina Kultuurikeskus jätkuvalt ka kaitsevõrkude punumisel. Suvisel ajal saab võrku punuda Tallinnas Laboratooriumi tänaval asuva kultuurikeskuse hoovis.