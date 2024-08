Ukraina avaldas esimesed fotod uuest raketidroonist

Oluline 25. augustil kell 14.43

- Ukraina avaldas esimesed fotod raketidroonist;

- Sõjaväelane: Azovi vange ei vabastatud

- Belgorodi kuberner: öösel hukkus viis tsiviilelanikku;

Ukraina avaldas esimesed fotod raketidroonist

Ukraina avaldas esimesed pildid oma uuest Paljanõtsja raketidroonist, mis on mõeldud ründama Venemaa sõjaväe lennuväljasid.

Uue relva esimest edukat kasutamist kinnitas president Volodõmõr Zelenski oma iseseisvuspäeva kõne ajal 24. augustil ning tema sotsiaalmeediasse 25. augustil postitatud uus video on andnud projekti kohta lisateavet.

Video algab sellega, et rõhutatakse, et Venemaa on täiemahulise sõja ajal saatnud "Ukraina pihta 43 000 eri tüüpi raketti ja liugpommi sügaval Venemaa territooriumil asuvatelt lennuväljadelt.

"Üks tõhusamaid viise selle vastu võitlemiseks on lüüa nende relvade kandjaid – Vene lennukeid sõjalennuväljadel," lisatakse.

Ukrainal on keelatud kasutada läänest tarnitud relvi nii kaugel Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks, mis sunnib Ukrainat tootma oma mudelit.

"Ja siin on esimesed tulemused – Ukraina pikamaa rakettdrooni Paljanõtsja tutvustamine," seisab videos.

Uue relva nimi on sümboolne – lisaks sellele, et see tähendab traditsioonilist ukraina leiba, on The Kyiv Independenti teatel sõna "paljanõtsja" venelastel raske õigesti hääldada. On olnud vähemalt üks teade selle kohta, et ukrainlased kasutasid seda sõna Vene agendi tuvastamiseks.

In the two and a half years of full-scale war, Russia has launched about 10,000 missiles of various types and more than 33,000 glide bombs at Ukraine. Stopping attacks on our cities can be achieved by targeting the carriers of this weaponry—Russian aircraft stationer at military… pic.twitter.com/mzisamRWd8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2024

Mõttekoda: Ukraina relvapiirangute leevendamine paneks Kremli otsustama

Ukraina kauglöögid Venemaa sõjaliste sihtmärkide pihta Venemaa tagalas on üliolulised Venemaa sõjalise võimekuse alandamiseks ning piirangute kaotamine Läänest saadud relvade kasutamisele võimaldaks Ukraina vägedel lüüa paljusid olulisi sihtmärke, mis toetavad Venemaa sõjalisi jõupingutusi, teatas USA sõjauuringute mõttekoda ISW.

Kuigi anonüümne Bideni administratsiooni kõrge rahvusliku julgeoleku ametnik teatas väidetavalt, et Ukraina löögid lääneriikide relvadega Venemaal asuvate sihtmärkide vastu ei oleks tõhusad, kuna Vene sõjavägi on paigutanud ümber sõjalennukid Ukraina lähedal asuvatest Venemaa õhuväebaasidest, siis see hinnang eirab seda, kuidas Vene väed kasutavad tagalana Venemaa kaugeid piirkondi, kirjutatakse ISW värskemais analüüsis.

Ukraina väed ei pea ründama kõiki sõjalisi ja poolsõjalisi objekte Venemaal, mis asuvad lääne poolt pakutavate relvade ulatuses, et hakata Venemaa sõjaväele märkimisväärset operatiivsurvet tekitama, laususid analüütikud.

Mõttekoda leidis, et Lääne praeguste piirangute tühistamine tooks kaasa tõsise Ukraina kauglöögiohu, mis sunniks Kremlit otsuseid langema ja paneks Venemaa väejuhatust tõenäoliselt oluliselt ümber paigutama sõjatehnikat ja moona tagalas, et kaitsta seda Ukraina rünnakute eest.

Naine leinab Kiievisse püstitatud Ukraina sõdurite mälestusseina juures. Autor/allikas: SCANPIX/ Roman PILIPEY / AFP

Sõjaväelane: Azovi vange ei vabastatud

Azovi rügemendi ülem Deniss Prokopenko kritiseeris hiljutist vangide vahetust, väljendades pettumust, et ühtegi üle kahe aasta Venemaa vangistuses viibinud Azovi võitlejatest ei kaasatud.

Ta süüdistas Ukraina võime oma lubadusi täitmata jätmises, kuigi neil on märkimisväärne läbirääkimisjõud.

Prokopenko ütles, et Ukraina iseseisvuspäev peaks olema aeg avaldada tänu neile, kes kaitsesid riiki, eriti Azovi võitlejatele, kes võitlesid Mariupolis ägedalt igasuguste takistuste vastu.

"Ukraina on täna läbi kukkunud. Ülesanne pole täidetud," kirjutas Prokopenko rakenduses X.

"Mis on väärt kõik täna räägitud pompoossed sõnad, kui ükski 900 Ukrainale ustavast sõjaväelasest, keda Vene vangistuses kõige hullemini koheldi, pole koju tagasi saadetud?"

President Volodõmõr Zelenski kinnitas 24. augustil, et Venemaa vangistusest toodi tagasi 115 Ukraina sõdurit.

Belgorodi kuberner: öösel hukkus viis tsiviilelanikku

Venemaal hukkus ööl vastu pühapäeva Ukraina rünnakus Belgorodi oblastile vähemalt viis tsiviilisikut, ütles piirkonna kuberner Vjatšeslav Gladkov.

Kuberner kirjutas pühapäeval sõnumirakenduses Telegram, et rünnakus sai viga veel vähemalt 12 inimest.

Gladkov teatas pühapäeva pärastlõunal, et rünnakus Solovjovka külale hukkus veel üks inimene.

Belgorodi oblast asub Venemaa ja Ukraina piiri lähedal.

Gladkov kehtestas augusti keskel Ukraina rünnakute tõttu Belgorodi oblastis eriolukorra. Samal ajal oli Venemaa kaitseministeerium teatanud, et saadab piirkonda lisavägesid.

Belgorodi oblasti kõrval asub Kurski oblast, kuhu Ukraina väed augusti algul tungisid ja seal alasid hõivasid.

Ukraina iseseisvuspäeval salvestas Ukraina president video piirkonnas, kus Ukraina alustas Kurski pealetungi ja lubas vasturünnakute jätkumist.

"Ukrainlased maksavad alati oma võlad tagasi. Ja kes iganes soovis meie maale viletsust, leiab selle oma kodust. Intressiga. Kes soovib meie maale kurja külvata, see lõikab selle vilja oma territooriumil," lausus Zelenski.

"See ei ole ettekuulutus, ei rõõmustamine ega pime kättemaks; see on muster. See on õiglus. Kurjuse bumerang. Ja selle käivitamine algas mitte kaugel kohast, kus ma selle pöördumise salvestan. Sumõ piirkond. Mohrõtsõa. Pseli jõgi. Paar kilomeetrit meie piirist. Piir Ukraina ja rõhumise, elu ja surma vahel. Piir iseseisva Euroopa riigi ja maailma esikoha terroriorganisatsiooni vahel," rääkis Zelenski.

Zelenski lisas, et kõik, mida vaenlane nende maale tõi, on nüüd koju tagasi tulnud.