Zelenski lubas jätkata vasturünnakutega Venemaal

Oluline 25. augustil kell 7.00:

Sõjaväelane: Azovi vange ei vabastatud

Azovi rügemendi ülem Deniss Prokopenko kritiseeris hiljutist vangide vahetust, väljendades pettumust, et ühtegi üle kahe aasta Venemaa vangistuses viibinud Azovi võitlejatest ei kaasatud.

Ta süüdistas Ukraina võime oma lubadusi täitmata jätmises, kuigi neil on märkimisväärne läbirääkimisjõud.

Prokopenko ütles, et Ukraina iseseisvuspäev peaks olema aeg avaldada tänu neile, kes kaitsesid riiki, eriti Azovi võitlejatele, kes võitlesid Mariupolis ägedalt igasuguste takistuste vastu.

"Ukraina on täna läbi kukkunud. Ülesanne pole täidetud," kirjutas Prokopenko rakenduses X.

"Mis on väärt kõik täna räägitud pompoossed sõnad, kui ükski 900 Ukrainale ustavast sõjaväelasest, keda Vene vangistuses kõige hullemini koheldi, pole koju tagasi saadetud?"

President Volodõmõr Zelenski kinnitas 24. augustil, et Venemaa vangistusest toodi tagasi 115 Ukraina sõdurit.

Belgorodi kuberner: öösel hukkus viis tsivilisti

Venemaal hukkus ööl vastu pühapäeva Ukraina rünnakus Belgorodi oblastile vähemalt viis tsiviilisikut, ütles piirkonna kuberner Vjatšeslav Gladkov.

Kuberner kirjutas pühapäevat sõnumirakenduses Telegram, et rünnakus sai viga veel vähemalt 12 inimest.

Belgorodi oblast asub Venemaa ja Ukraina piiri lähedal.

Gladkov kehtestas augusti keskel Ukraina rünnakute tõttu Belgorodi oblastis eriolukorra. Samal ajal oli Venemaa kaitseministeerium teatanud, et saadab piirkonda lisavägesid.

Belgorodi oblasti kõrval asub Kurski oblast, kuhu Ukraina väed augusti algul tungisid ja seal alasid hõivasid.

Ukraina iseseisvuspäeval salvestas Ukraina president video piirkonnas, kus Ukraina alustas Kurski pealetungi ja lubas vasturünnakute jätkumist.

"Ukrainlased maksavad alati oma võlad tagasi. Ja kes iganes soovis meie maale viletsust, leiab selle oma kodust. Intressiga. Kes soovib meie maale kurja külvata, see lõikab selle vilja oma territooriumil," lausus Zelenski.

"See ei ole ettekuulutus, ei rõõmustamine ega pime kättemaks; see on muster. See on õiglus. Kurjuse bumerang. Ja selle käivitamine algas mitte kaugel kohast, kus ma selle pöördumise salvestan. Sumõ piirkond. Mohrõtsõa. Pseli jõgi. Paar kilomeetrit meie piirist. Piir Ukraina ja rõhumise, elu ja surma vahel. Piir iseseisva Euroopa riigi ja maailma esikoha terroriorganisatsiooni vahel," rääkis Zelenski.

Zelenski lisas, et kõik, mida vaenlane nende maale tõi, on nüüd koju tagasi tulnud.