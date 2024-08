Prantsusmaal peeti kinni Telegrami asutaja ja juht Pavel Durov

39-aastane Prantsuse-Vene miljardär peeti laupäeva õhtul kinni pealinnast Pariisist põhja pool asuvas Le Bourget' lennujaamas, ütles üks anonüümseks jääda soovinud ametnikest AFP-le.

Teadaolevalt oli Durov Prantsusmaal tagaotsitav ja saabus Aserbaidžaanist.

Tema vahistamismääruse aluseks oli keeldumine koostööst Prantsuse korrakaitsega, mis teeb temast väidetavalt narkokaubanduse ja muude raskete kuritegude kaasosalise. Tähelepanuväärne on, et määrus kehtis vaid juhul, kui Durov viibib Prantsusmaa territooriumil, vahendas portaal Unian Prantsuse televõrku TF1

"Ta tegi täna õhtul vea. Me ei tea, miks..." ütles uurimisele lähedal seisev allikas TF1-le.

Kuna Durov teadis, et ta on Prantsusmaal soovimatu isik, oli tal kombeks reisida Araabia Ühendemiraatidesse, endise Nõukogude Liidu riikidesse, Lõuna-Ameerikasse jne. Seejuures liikus ta Euroopas väga harva ja vältis riike, kus Telegram on hoolika jälgimise all.

Prantsusmaa ametkond OFMIN, mis tegeleb alaealiste vastu suunatud vägivalla ennetamisega, andis Durovi kui koordineeriva asutuse suhtes välja vahistamismääruse väidetavate kuritegude, sealhulgas pettuste, uimastikaubanduse, küberkiusamise, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismile kaasa aitamise eeluurimise raames, lausus üks uurimisele lähedal seisvatest allikatest.

Durovit kahtlustatakse selles, et ta ei võtnud meetmeid oma platvormi kuritegeliku kasutamise piiramiseks.

"Aitab Telegrami karistamatusest," ütles üks uurijaist, lisades, et nad olid üllatunud, et Durov tuli Pariisi, teades, et ta on tagaotsitav.

Durov sai Prantsusmaa kodakondsuse 2021. aastal ajalehe Le Monde teatel "erandliku ja väga poliitilise protseduuri tulemusena". Naturalisatsioonimenetlus Prantsusmaal toimub tavaliselt siis, kui isikul on riigis juured või sugulased või ta on pärit prantsuskeelsest riigist. Durov ei vastanud aga ühelegi kriteeriumile.