Tartu Kunstimaja näitusel kohtuvad kunst ja teadus

Tartu Kunstimaja näitusega "Puudutakse" juhitakse tähelepanu looduskaitseprobleemidele. Näituse eesmärk on kuraatori sõnul nügida inimesi läbi kunsti olema ümbritsevast rohkem teadlikud.

"Kunstnikud toovad esile liigid, mis on väljasurnud või ohustatud ja teadvustavad seda vaatajale. Ja vaataja rolliks jääb võtta teadmine liikide kadumisest endaga kaasa ja olla kaotuse osas tundlikum," ütles näituse kuraator, Tartu Ülikooli keskkonnahumanitaaria külalisteadur Sara Bedard-Goulet.

Näitusel on esindatud nii video-, heli-, teksti- kui ka fotokunst. Lisaks skulptuur, installatsioon, joonistus ja tekstiil. Kui osa teostest on inspireeritud reaalsusest ja näiteks tehtud 40 miljonit aastat vanadest loomaluudest, siis teised kunstnikud lähtusid puhtalt kujutlusvõimest.

"Näiteks Elisa Gleize kasutab virtuaalkeskkonda Second Life luues tulevikumaailma ilma loomadeta," ütles Bedard-Goulet.

Tartu Ülikooli bioloogiaprofessor Meelis Pärtel sõnas, et tõepoolest on näitusel näha kunsti ja teaduse põimumist. Enim üllatas teda, kuidas loodust on kaasatud kunsti tegemisele.

"Näiteks üraski käigud puidu pinnal, mida me näeme surnud puul, on väga graafilised. Ja sellega on tehtud jäljendeid, mida on kunstnik ise täiendanud," lausus Pärtel.

Pärteli sõnul loodab ta, et näitus paneb inimesi liikide ohustatusele rohkem mõtlema.

"Teadvustamine ja küsimuste tekitamine, et nad saavad pärast seda näituse vaatamist pöörduda teadlaste poole ja küsida, et kuidas minu elukohas on elurikkusega, mida mina saaksin teha. See näitus on olulise teema tõstataja ja selles mõttes on see väga oluline meie ühiskonnas," ütles Pärtel.

Näitus jääb Tartu Kunstimajas avatuks 6. oktoobrini.