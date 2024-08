Esmaspäev tuleb pühapäevast jahedam

Ööl vastu esmaspäeva suundub madalrõhulohk hoovihmapilvedega Peipsi taha. Öö hakul sajab idapoolsetes maakondades mõnes kohas hoovihma, on ka äikeseoht. Pärast keskööd õhurõhk tõuseb ja pilved hõrenevad. Hommikuks langevad sisemaal termomeetrinäidud 10 kraadi lähedale. Päeval on nii päikest ja pilverünki, mis aga sadu ei anna.

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne keskööd sajab kohati hoovihma, võib olla äikest. Hommikul võib paiguti tekkida udu. Puhub edela- ja lääne-, Ida-Eestis öö hakul ka lõunatuul 3 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis, rannikul 6 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 10 kuni 16, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommik on kuiv ja enamasti selge taevaga. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul ulatub 5 kuni 10, Hiiu- ja Harjumaal iiliti 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 18 kraadi.

Päeval on päikest ja pilveviirge, aga need sadu ei anna. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, saartel ja põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 23 kraadi.

Õhtul on taevas on õhuke kõrge, kagunurgas paksem pilvekiht, aga see ka sadu ei too. Tuul puhub läänest ja edelast, on sisemaal nõrk, saartel ja mandri looderannikul ulatub 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 19 kraadi.

Teisipäeval lisandub põhjapoolse madalrõhuala servast üksikuid pilvi, millest hoog vihma tulla võib. Suurema osa maast hoiab tugevnev kõrgrõhuala sajuta.

Kolmapäevast alates on ilm kuiv. Õhk on värske, jahtub öösiti paar-kolm kraadi alla 10 piiri, päevasoe kerkib 20 kuni 23-24 kraadini.

Neljapäevaks ja reedeks on loota südasuvist sooja kuni 25, reedel kuni 28 kraadi.