Punase mere kriis on põhjustanud Venemaa raudteeveoste hüppelise kasvu

Punase mere kriis on põhjustanud kaubaveo hüppelise kasvu Venemaa raudteedel ja suurendanud Vladimir Putini kasumit. Rongiliinid pakuvad tulusat võimalust sanktsioonidest möödahiilimiseks ja kaitset houthide rünnakute eest.

Kaubaveofirmad, mis tegutsevad Hiina ja Euroopa vahel, pöörduvad üha enam Venemaa kaudu kulgevate raudteeliinide poole, kuna Houthi mässuliste rünnakud laevadele, mis läbivad Suessi kanalit, põhjustavad viivitusi ja suuremaid kulusid. Kaubaveo maht Hiinast Euroopasse läbi Vene raudteid kasutava Eurasian Rail Alliance'i (Era) on enam kui kahekordistunud pärast Punase mere kriisi algust eelmise aasta lõpus.

"See on kindlasti Kremlile tuluallikas," ütles MIT professor ja endine IMF-i peaökonomist Simon Johnson. "See näib olevat järjekordne juhtum, kus EL väldib kulutusi ja julgustab seega ainult Venemaa agressiooni."

Venemaa riiklikul raudteeoperaatoril RZD-l, mis kuulub Kremlile, on riigi raudteeliinidel peaaegu monopol.

Selle aasta esimese kuue kuu jooksul transportis Era raudteel Hiina ja Euroopa vahel 163 000 konteinerit kaupa – 121 protsenti rohkem kui samal perioodil 2023. aastal, kirjutas The Telegraph.

Pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse langes transiit sellel marsruudil 61 protsenti. Kuid kaubamaht on peaaegu taastunud sõjaeelsele tasemele. Kaubamaht Hiina ja Poola vahel, mis on Era enim kasutatud marsruut, kasvas selle aasta esimese kuue kuu jooksul rekordilise 134 000 konteinerini. See oli 38 protsenti rohkem kui sõjaeelne tipp 2021. aastal.

Poolast saadetakse need kaubad edasi teistesse sihtkohtadesse üle Euroopa.

Raudteel veetava kauba maht on endiselt väike võrreldes meretranspordiga, kuid muutus toob esile augu Lääne sanktsioonide süsteemis. Venemaa kaudu raudteel liikuvaid kaupu ei ole sanktsioonidega piiratud, kui kaubad jäävad pidevasse transiiti.

Mitmed laevafirmad, nagu Maersk ja DSV, teatasid, et lõpetavad nende marsruutide kasutamise pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Kuid mõned ettevõtted, näiteks Taanis asuv Blue Water Shipping, on asunud sellele poliitikale selga pöörama, kuna nõudlus kiiremate veomarsruutide järgi on suurenenud.

Blue Water alustas taas transiiti läbi Venemaa veebruaris, kuna ettevõtte pressiesindaja sõnul on Punase mere probleemid on sundinud ettevõtted kaaluma mitmeid alternatiivseid marsruute.

Punase mere kriis algas vahetult pärast eelmise aasta oktoobris toimunud Hamasi rünnakuid Iisraeli vastu, kui Iraani toetatud Houthi grupp Jeemenis hakkas korraldama õhurünnakuid laevadele, mis sõidavad läbi väina, mis ühendab mere India ookeaniga. Eelmisel nädalal tabasid mässulised Kreeka naftatankerit, mis süttis põlema.

Mure laevateede pärast on tõenäoliselt veelgi süvenemas pärast pühapäevaseid tulevahetusi Iisraeli ja Hezbollah vahel, mis suurendab hirmu, et konflikt võib eskaleeruda regionaalseks sõjaks.

Hiina ja Euroopa vahel kaubaveoks kasutatavatest neljast raudteemarsruudist kolm kulgevad läbi Venemaa. Neljas on Trans-Kaspia rahvusvaheline transporditee, mis kulgeb Venemaa asemel läbi Türgi. Kuid see eeldab parvlaevaga Kaspia mere ületamist ja on seetõttu aeglasem.

Austria OBB raudteekaubaveo grupi esindaja Maria Magdalena Pavitsich ütles, et klientide nõudlus raudtee transiitide järele on kasvanud Punase mere viivituste ja suuremate veokulude tõttu.

Kaubavedu raudteel Hiinast Euroopasse võtab umbes 18 päeva, võrreldes keskmise 55-päevase meretransiidiga.

"OBB keskendub tugevalt Trans-Kaspia rahvusvahelisele transpordimarsruudile," lausus Pavitsich.