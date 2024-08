Lähis-Idas lahvatasid taas pinged, rahule lähemale ei liigutud

Pühapäeva varahommikul tulistas terrorirühimitus Hezbollah' Iisraeli pihta rakette ja droone. Mõned tunnid varem oli sadakond Iisraeli sõjalennukit tabanud sihtmärke Liibanonis - Iisraeli kaitseväe sõnul oli see ennetav löök Hezbollah' raketiheitjate pihta. Iisrael ütles, et nende õhutõrjesüsteem Raudkuppel tõrjus edukalt järgnenud raketirünnaku.

Iraaniga seotud Hezbollah' sõnul oli nende löök vastus juuli lõpus toimunud Iisraeli rünnakule, milles tapeti Beirutis üks nende juhte. See omakorda oli Iisraeli vastus Hezbollah' varasemale rünnakule.

Järjest vastastikku löökide andmine iseloomustab praegust olukorda Lähis-Idas, kus kardetakse iga hetk laiema sõja puhkemist, kuid nagu ka varem viimastel kuudel, tundub, et praegu kalkuleeritud vastulöökidega piirdutakse.

Hezbollah' väitel oli see küll vaid esimene faas nende rünnakust, kuid see on neile omane retoorika, kirjutab CNN. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles pühapäeval, et ka rünnak Hezbollah' pihta ei ole selle loo lõpp.

Samas rääkisid kaks anonüümseks jäänud diplomaati uudisteagentuurile Reuters, et mõlemad pooled olid teisega suhelnud ja kinnitanud, et ei soovi laiemat eskalatsiooni.

Sarnane olukord on veel õhus Iisraeli ja Iraani vahel. Iisrael tappis juuli lõpus ka Hamasi juhi Teheranis. Iraan on lubanud kättemaksu.

Kui nädalavahetusel suudeti laiemat sõda Lähis-Idas vältida, siis rahule lähemale ei liigutud. Kairos peetud Iisraeli-Hamasi kõnelused lõppesid tulemuseta.

Hilisõhtul tulistas Hamas Tel Avivi pihta taaskord raketi, Iisraeli kaitseväe teatel tabas see inimtühja piirkonda.

Ameerika Ühendriigid on Lähis-Itta viinud mitu sõjalaeva, sealhulgas kaks lennukikandjat. Pühapäeva õhtul saabus USA ühendstaabi juht kindral Charles Brown Iisraeli, et kohtuda Iisraeli kaitseväe juhiga. USA püüab suurema sõjalise kohaloluga vältida laiemat rünnakut Iisraeli vastu ja samal ajal veenda Iisraeli Hamasiga vaherahu sõlmima.

CNN vahendas hilisõhtul USA ametnike kinnitust, et Iisraeli-Hamasi rahukõnelused jätkuvad järgmisel nädalal ja edusammud on veel võimalikud. Iisraeli ajaleht Times of Israel märgib samas, et seni on rahukõneluste suhtes optimistlikud vaid ameeriklased.