RKAS leidis Arnold Rüütli Nõmme majale ostja

RKAS pani Nõmmel Kaare tee 10 asuva 1950-ndatel ehitatud kivimaja oksjonile 526 500 euroga. Esmaspäeval lõppenud enampakkumisele laekus üks pakkumine ja lõpphinnaks kujuneski alghind. Ostjaga tuleb leping tuleb sõlmida ühe kuu jooksul alates tulemuse kinnitamisest.

Kaare 10 asuv maja. Autor/allikas: RKAS

Hoonele on 1993. aastal tehtud juurdeehitus ja see vajab kapitaalremonti. Maja netopind on 298 ruutmeetrit ja selle keldrikorrusel asuvad garaaž, saun ning katlamaja. Krundi suurus jääb veidi alla 3500 ruutmeetri. Sihtotstarbe järgi on see ühiskondlike ehitiste maa.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt on tegu väärtusliku hoonega, mis tuleb säilitada.

Esimest korda üritas RKAS hoonele uut omanikku leida juuli lõpus lõppenud enampakkumisel, kus alghinnaks oli 585 000 eurot. Toona aga tähtajaks pakkumisi ei laekunud.

Tänavu märtsis edastas presidendi kantselei valitsusele Arnold Rüütli taotluse, milles ta soovis Kaare 10 eluruumidest loobuda ja saada selle asemel riigilt hüvitist oma elukohaga seotud mõistlike korrashoiukulude eest. Eelnevalt oli Rüütel kolinud koos abikaasaga oma uude koju Maarjamäel.

Presidendi ametihüve seaduse kohaselt on presidendil pärast ametist lahkumist õigus saada enda kasutusse elu-, esindus- ja tööruumid, mille üüri- ja korrashoiukulud hüvitab riik, või saada riigilt hüvitist presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude eest.

President Rüütli kasutusse jäi töö- ja esindusruumidena hoone Tallinnas Roheline aas 1. Mõistlike korrashoiukulude hüvitamiseks vajalik raha on ette nähtud presidendi kantselei eelarves.