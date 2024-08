Venemaal põleb suur rafineerimistehas

Tehase juhtkond väitis, et tulekahju on kontrolli all. Samal ajal levivad sotsiaalmeedias videolõigud, mis näitavad, et tehases puhkes tulekahju. Mõned Telegrami kanalid teatasid, et tulekahjule eelnes võimas plahvatus, vahendas Ukrainska Pravda.

More videos are appearing regarding the smoldering Gazpromneft oil refinery in Omsk, Russia.



This refinery is the largest refinery in Russia and in operation since 1955. It produces 50 different types of oil products. pic.twitter.com/QFfSbFE9V1