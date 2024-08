Liibüa idaosa võimud teatasid naftaväljade sulgemisest

Benghazis asuv administratsioon kontrollib suurt osa Liibüa naftaväljadest. Pinged rivaalitsevate valitsuste vahel kasvasid pärast seda, kui Tripolis baseeruv rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus võttis esmaspäeva hommikul oma kontrolli alla keskpanga ja vahetas välja selle juhi.

Keskpank ise teatas 18. augustil, et peatab kogu oma tegevuse, kui selgus, et panga IT-osakonna juht on röövitud. Mees vabastati esmaspäeval ja pank ütles, et jätkab tavapärases rütmis.

Kohaliku meedia teatel piirasid nädal varem relvastatud mehed panga ümber, et sundida selle juhti Seddik al-Kabiri tagasi astuma. Kabiri kritiseeriti saamatuses hallata naftaressursse ja riigieelarvet.

Esmaspäeval tehtud avalduses ütles Liibüa idaosas asuv administratsioon, et Tripoli võimud võtsid kontrolli keskpanga üle ning teatasid Kabiri tagasiastumisest.

Liibüa püüab endiselt taastuda aastaid kestnud konfliktist pärast 2011. aasta NATO toetusega ülestõusu, millega kukutati kauase diktaatori Muammar Gaddafi režiim.

Riik on jaotunud ÜRO tunnustatud Tripoli valitsuse ja võistleva administratsiooni vahel riigi idaosas, mida toetab sõjapealik Khalifa Haftar.

Enamik Liibüa naftaväljadest paiknevad Haftari kontrollitavatel aladel.