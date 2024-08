Hea seeneaasta on seente kokkuostuhinnad alla viinud

Tänavune hea seeneaasta on seente kokkuostu hinnad alla viinud. Kukeseene hind on kukkunud viis korda.

Nii Võru- kui Põlvamaal marjade ja seente kokkuostja Anu Palover meenutas, et kaheksa aasta tagasi oli sarnane olukord, kus metsas seeni oli palju, aga kokkuostuhind aina langes.

Kui tänavu peale jaanipäeva maksti kukeseene kilo eest üle kümne euro, siis praegune kokkuostuhind seeni müügiks korjama enam ei motiveeri.

"Kukeseened maksavad meil siin Lõuna-Eestis, meil kõigil siin meie andmetel, on kaks eurot kilo," rääkis marja- ja seenekokkuostja Anu Palover. "Kuna seen ei lähe meil ainult Eestisse, väga palju seent läheb välismaale, neil firmadel, kes edasi saadavad on konkurents väga tugev, sest läheb ka Leedu ja Läti seen, ka nemad pakuvad ja neil on kokkuostuhind 1.30 ja sedavõrd saavad nemad odavamalt müüa ja seetõttu on Eesti firmadel raskusi edasi müüa."

Seeneline Mati korjas pooleteise tunni jooksul kukeseeni kolm kilo, kuid kokkuostuhinda pidas ta liialt madalaks. "Ikka odav on selle töö juures. Inimene käib metsas küll, ta tahab ka teenida, aga hind on ikka nõrk," sõnas ta.

Tartust Põlva lähistele metsa seenele sõitnud Merike korjab metsaande enda tarbeks ja seenesaagi üle ta ei kurda. "Kaks suurt ämbrit on täis ja lähme vaatame veel teist kohta, et äkki saab veel," sõnas ta. "Kõige rohkem on kukeseeni, sain mõne üksiku puraviku ja kitsemampleid, aga põhiliselt on kukeseened ja kui tead kohta, siis on hästi suured nad."