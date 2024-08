Oluline teisipäeval, 27. augustil kell 8.00:

- Venemaa korraldas taas Ukraina pihta suure õhurünnaku;

- ISW: Pokrovski suunal jätkuvad ägedad lahingud;

- Zelenski sõnul valmistatakse ette vastust Venemaale.

Ukraina andis taas suurele osale riigist õhuhäire ning õhuhäiresireenid kõlasid ka pealinnas Kiievis. Ukrainska Pravda vahendas, et Venemaa ründab Ukrainat taas Shahedi droonidega.

Zaporižžja oblasti administratsiooni juht Ivan Fedorov teatas teisipäeva hommikul, et öise rünnaku tõttu hukkus piirkonnas kaks inimest, neli inimest sai vigastada. Tema sõnul andis Venemaa mitu droonilööki, vahendas Ukrainska Pravda.

"On registreeritud mitme Tu-95MS õhkutõus Engelsi lennuväljalt," teatas varem Ukraina õhuvägi suhtlusvõrgustikus Telegram.

"Raketid võivad siseneda Ukraina õhuruumi umbes kell nelja ajal hommikul," prognoositi teadaandes.

ISW: Pokrovski suunal jätkuvad ägedad lahingud

USA sõjauuringute mõttekoda ISW teatas, et Pokrovski suunal jätkuvad ägedad lahingud. 26. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Novohrodivka (Pokrovskist kagus) lähistel. 26. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Vene väed liikusid edasi Mõhhailivka lähistel. Mitmed Vene sõjablogijad väitsid veel, et Vene väed vallutasid Kalõnove. Nende väidete toetuseks pole veel aga olemas geolokatsiooniga kaadreid.

Ukraina jätkab samal ajal pealetungi Kurski oblastis. Pole veel olemas viiteid, et Ukraina väed suutsid viimaste päevade jooksul ka edasi liikuda. Vene allikad väitsid, et Vene väed tõrjusid Komarovka lähistel (Korenevost edelas) tagasi Ukraina vägede rünnakud. Mitmed Vene allikad väitsid veel, et Sudža lähistel käivad lahingud. Veel üks Vene blogija väitis, et Kurskis tegutsevad nüüd ka Vene õhudessantväelased (VDV).

Zelenski sõnul valmistatakse ette vastust Venemaale

President Volodõmõr Zelenski ja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi arutasid esmaspäeval vastuseid Venemaa ulatuslikele raketirünnakutele, vahendas meediakanal Ukrinform viidates presidendi pressiteenistusele.

"Täna alustasin päeva eraldi pika vestlusega ülemjuhataja Sõrskõiga. Arutasime üksikasjalikult meie vastust Venemaale selle massiivse raketirünnaku eest, hävitajate F-16 kasutamist ja käimasolevat operatsioon Kurski oblastis. Jätkame oma tegevust Ukraina jaoks määratud piirkondades," rääkis riigipea.

"Ülemjuhataja andis ülevaate ka olukorrast Donetski rindel, milles keskendus Pokrovski, Vremivka, Toretski ja Kurahhove suundadele," jätkas president. Zelenski sõnul tehti kohaseid otsused Ukraina positsioonide tugevdamiseks.

"Tänasel koosolekul esitati ka kõik vajalikud ettekanded energiasektorist – süsteemi hetkeseisust ja selle taastamisvõimalustest. Tööd jätkuvad ööpäevaringselt. Vaatasime põhjalikult üle ka olukorra energiaobjektide kaitsekonstruktsioonide osas ning ka selles osas tehti mitmeid olulisi otsuseid," rääkis president.

Esmaspäeval hukkus Venemaa ulatuslikus rünnakus Ukrainale seitse ja sai vigastada 47 inimest.

Zelenski kutsus esmaspäeval pärast Venemaa ulatuslikke õhurünnakuid Euroopa sõjalennukeid appi Vene droone ja rakette Ukraina kohal alla tulistama.

"Võiksime Ukraina piirkondades teha palju enam elude kaitseks, kui meie Euroopa naabrite lennundus töötaks koos meie F-16 hävitajate ja meie õhutõrjega," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Zelenski sõnul ründas Venemaa esmaspäeval Ukrainat enam kui saja raketi ja sadakonna drooniga.

"See oli üks suuremaid õhurünnakuid, seejuures kombineeritud rünnak. Üle saja mitmesuguse raketi ja sadakond Shahedi drooni," ütles Zelenski Telegrami kanalil videopöördumises.

Umerov kutsus esmaspäeval pärast Venemaa suurrünnakut partnereid üles kaotama piiranguid rünnakutele Venemaa alal asuvate sõjaliste sihtmärkide vastu ning teatas ühtlasi, et Ukraina valmistab ette vastuseid – omatoodetud relvadega.

"Täna öösel pommitas Venemaa taas meie linnu. Vigastada said tsiviilisikud, hävisid majad ja kriitiline taristu sai kannatada. See tõendab veel kord, et võitmiseks vajame kaugvõimet ja piirangute kaotamist vaenlase sõjaliste sihtmärkide ründamisel," kirjutas Umerov Facebookis.

"Ukraina valmistab ette vastuseid. Meie enda toodetud relvi. Sügav kaastunne hukkunute omastele. Koos me jääme püsima ja võidame," lisas ta postituses.

Biden mõistis hukka Venemaa rünnaku Ukraina energiataristu vastu

USA president Joe Biden mõistis esmaspäeval hukka Venemaa enneolematult ulatusliku rünnaku Ukraina elektrivõrgu ja energiataristu vastu.

USA president lubas samas, et Moskval ei õnnestu käimasolevat sõda kunagi võita ning kinnitas Kiievile jätkuvat toetust.

"Ma mõistan kõige karmimalt hukka Venemaa jätkuva sõja Ukraina vastu ja tema jõupingutused Ukraina rahvas pimedusse uputada," rääkis Biden.

"Venemaa ei saavuta kunagi Ukrainas edu ja Ukraina rahva vaim ei murdu kunagi," toonitas USA riigipea.

Viimaste nädalate suurim rünnak Ukrainale põhjustas laialdased elektrikatkestused ja toimus pärast seda, kui Kiiev teatas uutest edusammudest oma sissetungil Venemaa Kurski piirkonda.

Alates 2022. aasta veebruaris Ukrainasse sissetungimisest on Venemaa korraldanud Ukrainale korduvalt ulatuslikke drooni- ja raketirünnakuid, mille seas ulatuslikke rünnakuid energiarajatiste vastu. Venemaa kaitseministeerium kinnitas avalduses, et ründas energiarajatisi, mida kasutati Ukraina sõjalise tootmiskompleksi toetamiseks.

"Ukraina ametnikud teatavad, et see ennekuulmatu rünnak, mis lõppes seitsme Ukraina tsiviilisiku surmaga, oli suunatud enam kui kahekümnele kriitilisele energiaobjektile," sõnas Biden.

Biden ja Modi vestlesid Ukraina sõja teemadel

India peaminister Narendra Modi rääkis esmaspäeval USA presidendi Joe Bideniga oma visiidist Ukrainasse ja mõlemad riigipead kinnitasid toetust Ukraina sõja rahumeelse ja õiglase lõpetamise püüdlustele, teatasid võimuesindajad.

Modi külastas reedel Kiievit ja ütles president Volodõmõr Zelenskile muu hulgas, et lahinguväljal ei tohiks ühtki probleemi lahendada.

"Telefoni teel Bideniga rääkides kordas Modi India järjekindlat seisukohta dialoogi ja diplomaatia kasuks ning väljendas täielikku toetust rahu ja stabiilsuse taastamisele pingutustele," öeldi India välisministeeriumi avalduses.

Küsimusele Bideni vastuse kohta teatas riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby, et USA toetab kõiki riike, mis arvestavad Zelenski seisukohtadega sõja lõpetamise osas.

"Me tervitame kõiki teisi riike, kes soovivad aidata president Zelenskil selle õiglase rahu nimel töötada," ütles Kirby ajakirjanikele.

Valge Maja avaldas juba reedel lootust, et India peaministri Modi visiit Ukrainasse võib olla kasulik pärast seda, kui teda kritiseeriti Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini embamise pärast Moskvas.

"Kui Modi Ukraina-reis võib aidata meil lõpetada konflikti, mis on kooskõlas president (Volodõmõr) Zelenski visiooniga õiglasest rahust, siis arvame, et sellest oleks abi," ütles Kirby ajakirjanikele.

Borrell nõudis taas Ukraina kaugmaarelvade piirangute tühistamist

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell nõudis esmaspäeval taas Ukraina kaugmaarelvade piirangute tühistamist, kui Vene vägi korraldas esmaspäeval Ukrainale ulatusliku drooni- ja raketirünnaku, vahendas meediakanal Ukrinform.

Sihikul olid paljud piirkonnad üle kogu riigi. Viimaste nädalate kõige ulatuslikum rünnak algas kesköö paiku, kestis kogu päeva ja oli suunatud Ukraina energiataristu vastu.

"Lääne relvade kasutamise piirangute kaotamine Ukraina-vastases agressioonis osalenud Vene sõjaväelaste vastu tugevdab Ukraina enesekaitset, päästab inimelusid ja vähendab hävingut Ukrainas," kirjutas Borrell sotsiaalmeedias.

Borrell märkis, et arutab seda küsimust neljapäeval toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba ja ühenduse välisministritega.